Ola de renuncias, polémicas y tensión en el Gobierno: la trama de cada salida

Hubo tres cambios en el lapso de las últimas 24 horas. Los funcionarios que se fueron son: la titular del INADI Victoria Donda, el director de la Oficina Anticorrupción Félix Crous y el presidente de la Casa de la Moneda Rodolfo Gabrielli.

La acumulación de modificaciones en el Gobierno sobre fin de año generó suspicacias y la lectura de que podría existir un hilo común. ¿Una demostración de poder de Alberto Fernández ante el cristinsimo? ¿Una sublevación coordinada de funcionarios alineados con la Vicepresidenta? Lo cierto es que cada caso encierra particularidades, con algunos escándalos y cruces de versiones incluidas.

El expulsado por Sergio Massa

El primer corrido fue Gabrielli, el titular de la Casa de la Moneda. Anoche se conoció que, cerca del ministro de Economía Sergio Massa, fue comunicada sin demasiadas sutilezas. "No estábamos conformes con su gestión", aseguran los voceros del tigrense.

Fueron varios los motivos que enumeraron en el entorno de Massa. El principal, el "balance en rojo" de la gestión de Gabrielli, ex gobernador mendocino. El ex presidente del organismo que produce los billetes y monedas en la Argentina, sin embargo, hizo un balance positivo de su paso por el cargo.

"Queda un tramo largo del camino por recorrer en la concreción del Plan Estratégico 2020-2023, pero hoy se puede afirmar que la Casa de moneda de la Argentina se encuentra fortalecida en su capacidad de gestión, cuenta con la maquinaria y tecnología para responder a en el mediano plazo a la demanda local y global y continúa fortaleciendo a sus equipos, trabajadoras y trabajadores con la firme convicción de que, desde su puesto de acción, están defendiendo la soberanía monetaria y digital de nuestra Patria", sostiene el comunicado que difundió Gabrielli.

Donda, despido con escándalo

Victoria Donda, la ex titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), renunció con una carta repleta de críticas hacia la gestión de Alberto Fernández.

Alineada con Cristina Kirchner, Donda expresó que el Gobierno de Fernández "dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo", dejando de lado "las voces que desde hace tiempo largo vienen insistiendo en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria".

Donda asumió en el INADI en 2019, en el inicio del ciclo frentetodista. En su carta de alejamiento planteó que el oficialismo fue dejando a su ala política "con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más".

La abogada remarcó aquí que para su vuelta fueron clave sus diálogos con Cristina Kirchner, a quién elogió como "una persona de carne y hueso, totalmente decidida a desarrollar su praxis política sin cuotas de rencor y depositaria de un atributo sustancial: escuchar".

Donda a su vez blanqueó el clima de internismo que existe en el Frente de Todos: "Sin lugar a dudas, las rencillas dentro del Frente de Todos del que sigo formando parte no hacen más que debilitar nuestra posición respecto a la defensa del sistema democrático, elemento que hoy debe ser nuestra prioridad".

Respecto al desenlace de su salida, Donda explicó: "Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia -según me informaron- de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público".

En ese punto se disparó un cruce de versiones con La Casa Rosada. Cerca de Alberto Fernández aseguran que Donda no renunció, sino que fue echada. Y juran que el Presidente en persona le avisó a principios de diciembre que su gestión terminaría a fin de mes. "Y entonces ayer la llamó Juan Manuel Olmos y le pidió la renuncia", aseguran. ¿Motivos? "Básicamente porque no hizo nada en su gestión", resumen en el albertismo.

En el entorno de Donda, en cambio, afirma que no habla con el Presidente desde marzo pasado. "Es mentira que Alberto le habló", plantean cerca de la exdiputada. Y asocian directamente la salida de Donda con los cuestionamientos hacia el rumbo del Gobierno que ella venía blanqueando. "Olmos le dijo textual que no estaban de acuerdo con sus expresiones".

Desde la vicejefatura de Gabinete, a cargo de Juan Manuel Olmos, este viernes dieron otra versión: "Ante las declaraciones hechas por la Dra. Victoria Donda acerca de las razones que le expresara este Secretario de Gabinete sobre la decisión del Presidente de no renovar su intervención al frente del INADI, es necesario aclarar que los motivos transmitidos en dicha conversación fueron la pérdida de confianza del titular del Poder Ejecutivo en la capacidad de la Dra. Victoria Donda de seguir al frente de la gestión de dicho organismo; motivo por el cual la funcionaria tomó la decisión de renunciar 48 hs antes de la finalización de su mandato".

Y Olmos remató su comunicado con un retruque cargado de ironía: "Sobre las críticas públicas que la ex funcionaria realizó de la gestión nacional que encabeza el Dr. Alberto Fernández y que ella integró desde el 10/12/2019, es un derecho que la asiste como a todo militante político y no existe obligación alguna de tener un cargo público para realizarlas".

Tensión con el Procurador interino

En el último día hábil del año también se oficializó la renuncia de Félix Crous de la Oficina Anticorrupción. La decisión fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.

"Aceptáse, a partir del 1° de enero de 2023, la renuncia presentada por el doctor Félix Pablo CROUS (D.N.I. N° 17.760.152) al cargo de Titular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN", dice el decreto 878/2022, firmado por el Presidente y por su jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Crous había asumido en el cargo en diciembre de 2019. Es fiscal y está con uso de licencia. Miembro y fundador de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, se había desempeñado como fiscal titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) luego de ser nombrado por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.

En Casa Rosada explican que Crous había anticipado hacía varios meses que se retiraría. El motivo del alejamiento es que, según revelan en el Gobierno, desde la Procuración General de la Nación no le iban a renovar la licencia como fiscal.

Esa versión incluye una trama política, porque el procurador interino es Eduardo Casal, una especie de adversario y apuntado permanente por el kirchnerismo. En la Procuración, sin embargo, lo niegan. "No se le negó la renovación de la licencia. Es más, hay muchos funcionarios de Procuración que trabajan en Gobierno. A nadie, nunca, se le negó renovar licencia bajo esta gestión", aseguran.

Al margen de ese contrapunto, el caso de Crous es distinto al de Donda, quien fue echada directamente por Alberto Fernández. Crous, quien por ahora no dio su versión de los hechos, no fue expulsado y no hay al momento choque de relatos entre La Rosada y el fiscal. Pero tanto Donda como Crous compartían una mirada crítica sobre la gestión de Fernández.