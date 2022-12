Fallo de la Corte: Alberto enumeró las alternativas que baraja para pagarle a Larreta

El presidente Alberto Fernández calificó hoy como "torcido" el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que obliga al Gobierno nacional a devolverle a la Ciudad los fondos coparticipables.



"Lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no es derecho", enfatizó Fernández en diálogo con C5N y argumentó: "Es todo una locura. Si cumplo con el fallo de la Corte, incumplo con la ley de Presupuesto que dice que no pague".

En ese marco, el jefe de Estado precisó: "Para poder cumplir con un fallo tengo que tener los recursos para poder afrontarlo. La solución que tengo es que el Congreso me amplíe el Presupuesto, o cree nuevos impuestos, pero la sentencia es incumplible en los términos que la Corte ha dicho".

"La única forma que tengo de cumplir, para que vean mi buena voluntad de no levantarnos contra el Poder Judicial, tengo un remanente de bonos que puedo afectar al cumplimiento de lo que usted pide. Y esto se tradujo en que el viernes dijeron que yo había desobedecido la sentencia. Y después dijeron que la cumplí. Y luego Larreta dijo que me iban a denunciar por no haberla cumplido", cuestionó.

El Presidente confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar este tema y otros.