La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brinda una ayuda escolar anual a las familias con hijos de entre 4 y 18 años. De esta forma, busca dar una asistencia para afrontar gastos de útiles escolares apenas arranca el ciclo lectivo. El monto general es de $55.672 de base y $29.328 de refuerzo, lo que da un total de $ 85.000 y se paga a partir de marzo a quienes llenaron el formulario hasta el 31 de diciembre del año anterior, en el que certifican la escolaridad del menor. Pero algunos podrán recibir un aumento si cumplen con estos requisitos. Los topes de ingreso vigentes, hasta marzo, son de $ 5.445.190 para el grupo familiar. En el caso de tener hijos con discapacidad, no existen límites de ingresos para este beneficio. Es importante destacar que en algunas provincias y localidades los beneficiarios del SUAF pueden recibir un monto adicional por “zona desfavorable”. Con la actualización vigente, los valores de la Ayuda Escolar para trabajadores en relación de dependencia y trabajadores rurales se establecen de la siguiente manera: Valor general: $ 85.000 (compuesto por $ 55.672 de base y $ 29.328 de refuerzo). La zona 3 está conformada por las siguientes localidades: departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su tejido urbano) en Salta. La zona 4 la integran las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.