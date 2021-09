Nuevo IFE 4 2021: qué impacto tendría sobre el déficit

El Gobierno nacional analiza el relanzamiento de un cuarto bono del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE o IFE 4) de $ 15.000 para más de 2 millones de personas, mientras este jueves oficializó la suba del piso mínimo de Ganancias a $ 175.000 que se suma al incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) del 16%.

"No se pudo ejecutar todo el gasto de capital y eso hay que ir mejorándolo, y cuándo no se logra ejecutar algo bien, hay que ir adaptando la política fiscal para que haya un impulso mayor a la demanda agregada y así se pueda fortalecer más la recuperación, y eso es lo que vamos a estar haciendo estos días", anticipó el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante una entrevista que mantuvo con AM 750.

Las medidas extraordinarias forman parte del paquete de anuncios que, según enfatizó el presidente Alberto Fernández, "tienen como objeto dar respuesta a una parte del electorado al que la pandemia ha dejado mal y al que todo el crecimiento económico no ha llegado con la velocidad que hubiésemos querido que llegue, y en eso estamos trabajando".

Nuevo IFE 4 2021, ¿cuánto se debería destinar del PBI?

Según una estimación del Estudio Broda y Asociados, la ampliación de gasto extra previsto para el año ronda casi $ 600.000 millones, suma equivalente a 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

Nuevo IFE 4 ANSeS, ¿puede acelerar la inflación?

El director de Focus Market, Damián Di Pace, anticipó en diálogo con El Cronista que la inflación de septiembre 2021 podría ubicarse en el rango de 2,7% o 2,8%, sin embargo la inyección de pesos a través de la batería de medidas como el IFE 4 de ANSeS para un sector focalizado, podría actuar como un "rezago" que se vería en el primer trimestre de 2022.

"Respecto al paquete de dinero que están volcando en la calle, actuará con rezago. Por eso esa aceleración de precios se verá en el primer trimestre del año que viene. Una causa es la emisión, pero influirá la corrección del tipo de cambio oficial que está atrasado y después vendrá la ronda de ajuste de tarifas. Por eso la inflación no va a estar en torno al 33%, el mercado espera que se ubique en torno al 44% ", sentenció el economista.

IFE 4 2021, el "golpe de timón en la estrategia económica" pedido por Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su carta pos derrota electoral del domingo 12 de septiembre en las PASO, instó a "ejecutar el 2,4% del PBI" para poner fin a "una política de ajuste fiscal equivocada".

"A agosto de este año, a cuatro meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI... más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año... con pandemia y delicadísima situación social", apuntó la titular de la Cámara del Senado en el texto titulado "Cómo siempre... sinceramente".

Para la consultora Invecq, cumplir con el planteo de la Vicepresidenta generaría "desorden cambiario y una aceleración inflacionaria que, partiendo de niveles del orden del 50% podrían poner a la nominalidad de la economía argentina en una senda muy peligrosa".