Nuevo extra de $ 25.000 de ANSES: cuáles son los dos grupos clave que tienen que estar atentos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el nuevo calendario de pagos correspondiente a diciembre para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) en el que cobrarán un extra de hasta $ 25.000 según cada caso.

Este corresponde al monto del Programa Alimentar, conocido popularmente como la Tarjeta Alimentar . Se trata de una política complementaria que fue impulsada en el 2019 por el Ministerio de Desarrollo Social para "luchar contra la desnutrición infantil". Todos los meses los titulares de AUH y AUE van a cobrar un monto de dinero extra, de manera automática.

¿Cómo saber si soy beneficiaria de la tarjeta alimentar?

La Tarjeta Alimentar está destinada únicamente para los titulares de AUH, AUE y Pensiones No Contributivas por madres con siete hijos o más. Los beneficiarios cobrarán el complemento el mismo día que lo indica el cronograma de pagos de ANSES.

Las personas que no sean parte de los grupos mencionados, no podrán acceder. Además, el organismo previsional indicó que no habrá excepciones.

NUEVOS MONTOS DE LA TARJETA ALIMENTAR

A partir de enero 2023 el programa contará con un nuevo aumento del 40% y los montos quedarán de la siguiente manera:

Familias con 1 hijo: pasarán de los $ 9000 a los $ 12.500

Familias con 2 hijos: pasarán de los $ 13:500 a los $ 19.000

Familias con 3 hijos: pasarán de los $ 18.000 a los $ 25.000

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (AUH): CALENDARIO DE PAGOS DICIEMBRE 2022





DNI terminados en 0: lunes 12 de diciembre

DNI terminados en 1: martes 13 de diciembre

DNI terminados en 2: miércoles 14 de diciembre

DNI terminados en 3: jueves 15 de diciembre

DNI terminados en 4: viernes 16 de diciembre

DNI terminados en 5: lunes 19 de diciembre

DNI terminados en 6: martes 20 de diciembre

DNI terminados en 7: miércoles 21 de diciembre

DNI terminados en 8: jueves 22 de diciembre

DNI terminados en 9: viernes 23 de diciembre

ASIGNACIÓN POR EMBARAZO (AUE): CALENDARIO DE PAGOS DICIEMBRE 2022