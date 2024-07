Los entretelones de la salida de Vilella: la intervención de Caputo, Agenda 2030 y un like que lo condenó

Fernando Vilella presentó este miércoles su renuncia como secretario de Bioeconomía . La decisión se dio a pedido del Poder Ejecutivo Nacional, que lo desplazó luego de siete meses de haber asumido en el cargo, los cuales se caracterizaron por la poca afinidad que había conseguido con el presidente Javier Milei y sus principales colaboradores.

El nuevo titular de esa área será Sergio Iraeta, quien se desempeñó hasta esta jornada como Subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal. Como dato adicional, la cartera dejará de llamarse Bioeconomía y mutará a Agricultura, Ganadería y Pesca; la denominación que tenía antes de asumir Milei.

La decisión del Gobierno por desplazar a Vilella no sorprende por diferentes comentarios a los que El Cronista había podido tener meses atrás de parte de algunos funcionarios de Gobierno, quienes decían no tener "sintonía" con la gestión y con las posiciones políticas del ex decano de la Facultad de Agronomía de la UBA .

La trastienda del despido de Vilella

Vilella llegó a su puesto habiendo sido seleccionado por Nicolás Posse, el entonces encargado de armar los equipos técnicos de la transición de Gobierno y encumbrado jefe de Gabinete, quien en ese momento tenía un poder decisorio clave dentro del esquema libertario. Al ministro coordinador le había atraído el concepto de bioeconomía que llevaba el ingeniero agrónomo, algo que no se trasladó a otros funcionarios de la cúpula libertaria.

Y es que el Presidente, su círculo estrecho e incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, nunca lograron tener afinidad con el ahora exsecretario.

El Cronista contactó a Vilella para consultarle al respecto de su renuncia y de su vínculo con los funcionarios libertarios, pero eligió no emitir comentarios . Pero desde la Casa Rosada fueron enfáticos: "Su gestión fue completamente intrascendente y no encajaba en lo que queremos. ¿Cómo le vas a poner Bioeconomía a Agricultura?"

A través del secretario de coordinación, Juan Alberto Pazo, "Toto" Caputo le había intervenido de facto varias de sus competencias y desplazado a algunos de sus secretarios de mayor confianza como Pedro Vigneau y Germán Di Bella. Según también consigna el medio especializado en asuntos agropecuarios Bichos de Campo, el reemplazante de Villela es pariente político de Pazo y su arribo como Secretario es la materialización de una situación que se daba desde hace meses: su debilidad política.

Incluso, su desplazamiento ya se preveía desde hace semanas. Aun así, este se materializó este miércoles porque Vilella ya había vuelto de una extensa gira oficial por China, Japón, Corea del Sur y una breve parada por Paraguay . No estaba entre las consideraciones hacer efectiva la renuncia durante el transcurso del viaje.

Vilella recibido por Xu Guanghong, vicepresidente de COFCO y presidente de COFCO Oils & Oilseeds.

Fuentes de gobierno dijeron a este medio que Milei saludó al secretario por primera vez en el stand de Expoagro en marzo de este año, tres meses después de haber asumido . La agenda agropecuaria nunca estuvo entre las de mayor interés del libertario.

Hubo varios episodios que -cuanto menos- no ayudaron a posicionarlo de buena manera con los alfiles libertarios . "Si querés entender el vínculo con la Casa Rosada tenés que mirar el like que le dio a Lousteau hace un par de meses", explica personal de la Secretaría de Bioeconomía.

En mazo, en plena emergencia sanitaria por el brote del dengue, Vilella le dio un me gusta a un tuit del senador radical Martín Lousteau que tildaba a la gestión libertaria de "gobierno ausente". "Ni una campaña de prevención nacional a la vista", denunciaba el legislador, uno de los principales políticos insultados en redes por "Las Fuerzas del Cielo".

El like que produjo el ataque de las cuentas libertarias a Vilella.

"Che @vilellafer a partir de mañana no formas más parte del gobierno. Nos vemos" , le asestó al darse cuenta el Gordo Dan, uno de los capos de la comunicación libertaria. Minutos después, Vilella pidió disculpas. Hoy, luego de conocerse su renuncia, el tuitero le recordó aquel encontronazo y le dedicó un tuit: "Vaciá YA tu escritorio que estoy yendo para ahí".

El libertarianismo duro nunca vio con buenos ojos al exsecretario. En esos círculos se propagaba el flyer de una videoconferencia de 2021 sobre la agenda sustentable en el ámbito agropecuario, en el que uno de los dos principales expositores era el mismo Vilella. "Construyendo juntos la Agenda Verde Argentina 2030", se titulaba el evento.

Hubo un episodio particular poco conocido en redes. Una cuenta de X que es atribuida a Santiago Caputo -el asesor presidencial de extremísima confianza de Milei- dijo dos semanas atrás que tomaría cartas en el asunto por la vinculación de Vilella con la Agenda 2030. "Tomado", publicó ese usuario ante el pedido de otro que acusaba al secretario de tomar a ese plan como una de sus banderas de gestión.

La Agenda 20230 es el plan de objetivos acordado por la ONU para lograr el Desarrollo Sostenible. En consideración de diferentes dirigentes de La Libertad Avanza acusan a esta última de ser una propagadora de ideas y conceptos progresistas, socialistas y hasta comunistas.