¿Nuevo blanqueo? Qué dice el Gobierno tras el acuerdo AFIP - Estados Unidos y cuánto se puede recaudar

El acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos por el intercambio automático de información fiscal entraría en vigencia en enero de 2023 y la base imponible potencial representa unos u$s 100.000 millones. Esto para los analistas abre la puerta a un nuevo blanqueo, aunque está vigente la 'amnistía' que apunta a generar fondos para la construcción .

El trámite para la vigencia del acuerdo avanzó el viernes pasado con la constitución técnica en Economía, Cancillería y AFIP. Y el lunes logró el aval político tras la reunión entre el ministro Sergio Massa y la titular del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. El acuerdo determina que entra en vigencia al año siguiente de la firma y está previsto tenerlo antes de noviembre para la entrada en vigencia.

Al tratarse de un intercambio de información bilateral, un TIR, "no requiere pasar por el Congreso", según explicaron fuentes oficiales. El antecedente es el acuerdo con la OCDE que otorga información de 90 jurisdicciones , que tampoco pasó por el Congreso. "Además, no afecta a la base imponible, ni alícuotas ni impuestos", aclaran.

Según las estimaciones privadas, en el primer año de vigencia, si se intercambia la información sobre los u$s 100.000 millones estimados, podría generar ingresos en 2023 por u$s 2500 millones por las rentas de activos financieros no declaradas. Y en 2024 se podría sumar otro tanto por las rentas no percibidas.

El Gobierno estima que hay activos financieros no declarados por u$s 100.000 millones en Estados Unidos

Para obtener fondos más rápido, los especialistas abren juego a la hipótesis de un nuevo blanqueo. En el Congreso espera, con media sanción en Senado, en proyecto atado a generar fondos para pagarle al FMI.

"No necesariamente es la entrada a un blanqueo", aseguran en el Gobierno. "Hoy ya hay un blanqueo abierto, el de construcción. Lo que hay que ver es qué renta de cada persona está prescripto en el incremento patrimonial y reclamarle los cinco años para atrás no prescriptos, bienes personales y ganancias sobre los intereses", explicaron fuentes oficiales.

Martin Litwak, abogado y experto en fiscalidad y planificación patrimonial, detalla que existen dos sistemas a nivel mundial de intercambio de información financiera. "El primero que se creó es el Common Reporting Standard promovido por la OCDE y donde la Argentina forma parte pero no Estados Unidos". Ese intercambio permite a la AFIP acceder a información de más de 90 jurisdicciones.

"Para el intercambio de información financiera con Estados Unidos, Argentina tiene firmado un acuerdo bilateral con el país del norte pero no es automático", recuerda Litwak.

La ley FATCA de los Estados Unidos apunta a la lucha contra la evasión

La ley FATCA, en tanto, "es una ley interna de Estados Unidos que, si bien no es un sistema de intercambio de información, en el contexto de la lucha contra la evasión accede a compartir datos con los países con los cuales firma un tratado en particular. Actualmente son más de 100 países pero no lo ha firmado aún con Argentina", indicó el especialista.



Con esa firma habría intercambio automático de información de cuentas particulares de individuos argentinos pero no de sociedades ni de trust o de estructuras similares. "Hasta que no se firme el tratado y se implemente la ley FACTA, es decir, que entre en vigencia, no hay intercambio de información entre Argentina y Estados Unidos", remarcó.