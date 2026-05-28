Nuevo aumento confirmado por ANSES | AUH en junio 2026: cuándo se cobra y cuáles son los nuevos montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará desde junio de 2026 un nuevo incremento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales, en línea con el último dato de inflación informado por el INDEC.

El ajuste también impactará sobre jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones familiares.

El actual esquema de movilidad vigente establece actualizaciones mensuales atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que los haberes cambian mes a mes según la inflación registrada. De esta manera, millones de beneficiarios tendrán nuevos valores en el próximo calendario de pagos de la ANSES.

¿Cuánto aumenta la AUH en junio de 2026?

Con una suba estimada del 2,6%, los montos de la AUH y otras prestaciones sociales volverán a actualizarse en junio. Según las proyecciones oficiales, los valores quedarían de la siguiente manera:

AUH: $ 144.931

AUH por discapacidad: $ 471.914

Asignación familiar por hijo: $ 72.479,67

Asignación familiar por hijo con discapacidad: $ 229.336,15

Nuevo aumento confirmado por ANSES | AUH en junio 2026: cuándo se cobra y cuáles son los nuevos montos

Sin embargo, la ANSES continuará reteniendo el 20% del monto mensual de la AUH. Ese dinero se recupera una vez presentada la Libreta AUH, documento obligatorio que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

Actualmente, la AUH está destinada a familias con hijos menores de 18 años, trabajadores informales, desocupados y personas con ingresos bajos. Además, muchos beneficiarios también acceden a programas complementarios como el Complemento Leche, dirigido a niños de hasta 3 años.

Tarjeta Alimentar: los nuevos montos para junio de 2026

La Tarjeta Alimentar seguirá entregándose automáticamente junto con el haber mensual para titulares de la AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas. No requiere inscripción previa.

Con la actualización prevista para junio, las escalas quedarían de esta manera:

Familias con un hijo: $ 72.250

Familias con dos hijos: $ 112.936

Familias con tres hijos o más: $ 149.062

La combinación entre la AUH y la Tarjeta Alimentar representa un ingreso clave para miles de hogares argentinos, especialmente en un contexto marcado por la inflación y el aumento del costo de vida.

¿Cuánto puede cobrar una familia con AUH y Tarjeta Alimentar?

El monto total que recibe cada familia depende de la cantidad de hijos y de las prestaciones que tenga habilitadas. En algunos casos, la suma entre la AUH, la Tarjeta Alimentar y otros complementos sociales permite superar ampliamente los $200.000 mensuales.

Por ese motivo, cada actualización mensual del IPC impacta de forma directa sobre los ingresos de millones de beneficiarios de la ANSES.