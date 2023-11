Diputados bonaerenses de La Libertad Avanza publicaron una dura carta contra Milei y Macri

Ocho diputados bonaerenses electos de La Libertad Avanza firmaron una carta en repudio al acuerdo electoral que su líder partidario, Javier Milei, realizó días después de la primera vuelta con el expresidente Mauricio Macri, e indicaron que los alfiles del dirigente opositor generaron una "intromisión" dentro de las filas partidarias .

"La intromisión de diferentes personas que responden a Mauricio Macri dentro del esquema de La Libertad Avanza no se condice con el proyecto que venimos a representar, no todos somos lo mismo", afirmar una parte del comunicado, titulado Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre .

El documento fue firmado por diputados electos de diferentes secciones: Fabian Luayza y Viviana Romano, de la Primera; Gustavo Cuervo, María Salome Jalil Toledo, Martín Rozas y Blanca Alessi, de la Cuarta; Sabrina Inés Sabat, de la Quinta; y María Laura Fernández de la Séptima.

La carta dejó en entrever las fisuras internas que existen al interior de La Libertad Avanza y la fragilidad del armado bonaerense, dado que algunos de los exponentes que suscribieron a la carta lideraban las boletas legislativas en sus distritos, como es en el caso de Luayza y Cuervo.

Es decir, se tratan de personas que fueron colocadas a la espera de que ingresaran a la Cámara de Diputados de la provincia y que respondieran indefectiblemente a las decisiones y estrategias electorales de Javier Milei .

Si bien enfatizan en que no abandonarán su pertenencia a La Libertad Avanza, la publicación del documento, a menos de dos semanas de la segunda vuelta, podría traer tensiones difíciles de reparar en el corto plazo.

"La intromisión de Macri no se condice con el proyecto que vinimos a representar", indica la carta.

Dirigentes de LLA en la provincia de Buenos Aires confirmaron la veracidad de la carta a El Cronista. Uno de los principales encargados la calificó de una "macana malintencionada".



En su cuenta de X, el actual diputado provincial y referente libertario, Nahuel Sotelo, se mostró indignado con el contenido del documento y afirmó: "Los que venimos trabajando incansablemente todo este tiempo defendiendo las ideas de la libertad no cedemos ante ninguna extorsión".

Los que venimos trabajando incansablemente todo este tiempo defendiendo las ideas de la libertad no cedemos ante ninguna extorsión. Acá seguimos trabajando para un único objetivo, @JMilei PRESIDENTE.

De este lado estaremos siempre priorizando la defensa de las ideas. — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) November 6, 2023

La provincia de Buenos Aires es el principal distrito en el que se enfocan los estrategas libertarios de cara al balotaje de las próximas dos semanas. Al margen del caudal de votos, procuran asegurar unidad en la organización para la fiscalización de las casi 40 mil boletas a lo largo del territorio.

Qué dice la carta firmada por diputados de LLA

Todos ellos confirmaron la firma del comunicado, en el cual afirman que luego de meses de colaboración para la campaña electoral, hubo "un corte abrupto el mismo día 22 de octubre a la noche, donde no solo recibimos más comunicación alguna, sino que también fuimos corridos de nuestras funciones sin ningún tipo de explicación".



"Vemos con beneplácito el apoyo de terceras fuerzas políticas", indicaron, para luego marcar su "disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores que forman parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de "la casta política" a la que vinimos a vencer".



La carta de los diputados provinciales de La Libertad Avanza. (Captura)

"Pareciera que no bastó que la sociedad dejara a 'Juntos por el Cargo' afuera de la posibilidad del Ballotage, pareciera que el expresidente no entiende el mensaje del más del 75 por ciento de la población argentina en las últimas elecciones de octubre. No se alcanzaron a subir los datos definitivos de la elección que salió de apuros a tratar de involucrarse en una campaña en la que nada tiene que hacer. Nos encontramos en la obligación moral de manifestar esto a quienes nos han elegido, a quienes acompañaron de corazón un cambio para la Provincia y para el País", enfatizaron.



Horas antes de la reunión de Milei con diputados y senadores, los legisladores bonaerenses indicaron que "durante toda la campaña de LLA este equipo de trabajo respaldó no solamente en la provincia si no en todo el país la distribución y logística de boletas, acompañamos y coordinamos la fiscalización en diferentes puntos del país, siempre cumpliendo la misión para la cual nos habían convocado que era luchar contra la Casta y las mafias políticas".

Además, expresaron: "Sin perjuicio de ello, reafirmamos nuestra pertenencia a La Libertad Avanza y continuaremos trabajando hasta alcanzar los objetivos trazados desde el primer día".



"Reivindicamos a los dirigentes que en cada provincia y en cada municipio vienen trabajando desde el primer día, sin recursos, con humildad y sacrificio para difundir y promover las ideas, principios y valores de La Libertad Avanza. Es de ellos el derecho de ocupar, a partir del 10 de diciembre los espacios protagónicos del futuro gobierno. Una Argentina distinta es imposibles con los mismos de siempre", agregaron.

Esta es la segunda vez en menos de una semana que candidatos electos del espacio comunican su disconformidad con el candidato a presidente y su alianza con el fundador del PRO. El miércoles pasado se difundió otra carta con firmas de legisladores de diversos puntos del país, también con críticas por la incorporación a la estructura partidaria de personas del macrismo.

Milei convocó a una reunión de urgencia

El candidato presidencial Javier Milei se reunirá esta noche con los legisladores electos de La Libertad Avanza, encuentro que tendrá como objetivo afirmar el trabajo de las últimas dos semanas de campaña, haciendo eje en el trabajo en el territorio y la fiscalización en cada uno de los distritos , según indican los encargados de comunicación del espacio.

La reunión estará emplazada en el Hotel Libertador, ubicado en el barrio porteño de San Nicolás. Ante la ausencia de oficinas propias, el postulante usa aquellas instalaciones como base partidaria . Allí estarán ocho senadores y alrededor de 40 diputados, entre los que estarán, entre otros, Bertie Benegas Lynch, Marcela Pagano, Oscar Zago, Celeste Ponce, Romina Diez, Martín Menem, Guillermo Montenegro, Bartolomé Abdala, Juliana Santillán, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz .