El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, respaldó la decisión del Gobierno de reducir las retenciones al agro y afirmó que la medida “ayuda a que el sector tenga rentabilidad”, aunque aclaró que las entidades trabajarán para lograr una rebaja mayor.

“Este es un Gobierno que está bajando las retenciones, a pesar de que no sea al ritmo que quizás todos pretendemos”, señaló Castagnani en declaraciones a Radio Rivadavia. Y agregó: “Bajar retenciones, como cualquier otro impuesto, ayuda a que el sector tenga rentabilidad. Será un trabajo de las entidades ver si podemos lograr que ese porcentaje sea mayor”.

El dirigente también destacó que la cosecha de trigo de este año “fue histórica” y “va a marcar un récord” , lo que refuerza, según su visión, la necesidad de eliminar “este impuesto tan distorsivo”. En ese sentido, recordó que el propio Milei reconoció que las retenciones “no tienen sentido de ser y perjudican tanto al sector como a la economía en general”.

Castagnani describió como “bueno” el vínculo con la gestión libertaria y destacó que el sector es “consultado” con frecuencia e invitado a reuniones a través de la Secretaría de Agricultura. “No siempre logramos el propósito que llevamos, pero siempre se trata de llegar a un consenso. Mientras exista el diálogo, siempre hay una ventana abierta”, indicó.

En esa línea, anticipó que Milei “será bien recibido” en el próximo evento agropecuario en La Rural. El titular de CRA subrayó que, cuando los productores ven “un panorama claro”, invierten y adoptan tecnología. Señaló que ya se registró una liquidación inicial “muy fuerte” y remarcó el carácter federal del sector: “Hace un derrame en todas las provincias, en todas las localidades. Si le marcamos rumbos claros, el sector responderá de forma inmediata”.