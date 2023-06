El abrazo que los presidentes Alberto Fernández y Nicolás Maduro se dieron en Brasilia esta semana luego de varios años de distanciamiento no sólo marcó una vuelta de página en la historia de Venezuela y la Argentina: también fijó el relanzamiento de un abanico importante de negocios millonarios que se prevé concretar en el futuro inmediato.

La jugada geopolítica de Alberto Fernández de apoyar al régimen de Maduro, instar a que regrese a los foros internacionales de derechos humanos y el rechazo al bloque económico de Estados Unidos y Europa a Caracas no quedarán allí.

Por el contrario, la Argentina se propuso potenciar acuerdos de cooperación, duplicar la balanza comercial que hoy es de solo u$s 370 millones y establecer una nueva hoja de ruta que contempla acuerdos de cooperación, inversiones y nuevos negocios.

"El encuentro de los presidentes en Brasil significó un escalón más y un salto diplomático que dimos luego de estos primeros 10 meses de crecimiento de las relaciones bilaterales", dijo a El Cronista el embajador argentino en Caracas, Oscar Laborde.

En 2020 la balanza comercial entre Venezuela y Argentina no superaba los u$s 200 millones. Ahora ronda los u$s 370 millones anuales de la balanza que es superavitaria para la Argentina y se busca reforzar aún más en adelante .



Esto fue parte de lo acordado esta semana en la reunión que mantuvieron Alberto Fernández y Maduro en Brasilia en medio de la cumbre de la Unasur. Y este encuentro abrió el camino para nuevos acuerdos.

Alberto Fernández y Maduro en la reciente reunión que se hizo en Brasilia





Nuevo vuelo y negocios petroleros entre Argentina y Venezuela

Por lo pronto, el 25 de julio se inaugurará el primer vuelo regular que Aerolíneas Argentinas reabrirá entre Buenos Aires y Caracas.

Luego de varios años de que estuvo interrumpida esa ruta aérea o limitada a vuelos charter se abrirá nuevamente un vuelo semanal de Aerolíneas Argentinas que podría extenderse a dos por semana en el futuro entre ambas capitales.

A la vez, en el campo de inversiones en petróleo en Venezuela ya se empezó a trabajar en acuerdos con empresas argentinas que desembarcarán en Caracas en lo inmediato. El empresario kirchnerista Cristóbal López y el Grupo Aldi está cerrando acuerdos con PDVSA para explorar en campos petroleros en la zona de Maracaibo .

El embajador argentino Oscar Laborde y el presidente Maduro

También figura en el listado un plan de vacunación animal para exportar desde Argentina unas 20 millones de vacunas contra la aftosa. En ello se contempla la idea de promover un plan de capacitación de recursos humanos, la cooperación técnica para mejora de la bioseguridad y apuntar a consolidar a Venezuela como un país libre de aftosa.

Plan agropecuario

En los acuerdos que hablaron Maduro y Alberto Fernández avanza el plan de inversión agrícola para la explotación global de unas 40.000 hectáreas donde productores de la Argentina explotarán el 80% y Venezuela el resto. Ya hay más de 27.000 hectáreas de maíz y soja que se están trabajando con capital de empresas argentinas.

En este intercambio Venezuela busca también comprar urea y fertilizantes de Argentina. Este negocio se potenció luego de la invasión de Rusia en Ucrania ya que hay faltante de este componente para el campo.

Se concretó también el programa "plan porcino" que prevé la cría intensiva de 100.000 madres productivas. Es el inicio de un programa con granjas de 12.000 madres productivas en un período de tiempo que irá del 2023 al 2027.

Buena parte de este programa estará financiado por China ya que la mayor parte de las exportaciones de cerdo que hará Venezuela con ayuda de la Argentina irá para Beijing. La empresa Isowean es la que está a cargo de este proyecto. En la Argentina avanza un plan similar pero más lento. Es que la embestida de grupos ecologistas frenó los deseos del Gobierno.

Además, Maduro avanzó con la Argentina en un plan de producción de leche en polvo entera , descremada y en polvo modificada. La idea es tener una capacidad de 1.000 toneladas mensuales. También se trabaja en un programa para exportar medicamentos de laboratorios argentinos a Venezuela. Allí la competencia con la industria farmacéutica de la India será crucial.

Maduro es cuestionado por la comunidad internacional por la violación a los derechos humanos

En paralelo a todos estos negocios el gobierno argentino se comprometió a continuar las gestiones para que la Unión Europea y Estados Unidos revean la situación del bloqueo económico a Venezuela. Alberto Fernández ya inició gestiones con el presidente de Francia Emmanuel Macron para avanzar en este sentido. Es poco probable que logre resultados.

A su vez, la Argentina instó a Maduro a que vuelva a formar parte de los organismos de derechos humanos que se apartó ante los cuestionamientos internacionales por la violación a los derechos humanos en Venezuela. Otro item que parece de resultado casi imposible.

Lo central en estos momentos y lo más concreto que se dará después de la reunión de presidentes en Brasil es que avancen los negocios y se potencie la balanza comercial entre ambos países. El resto es parte de la geopolítica y de una retórica que le excede a la Argentina.