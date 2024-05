Milei busca acelerar las Sociedades Anónimas: reuniones por inversiones y nexos empresarios

El presidente Javier Milei se reunió la semana pasada con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el objetivo de dialogar sobre diferentes modelos de negocios y de financiación de los clubes de fútbol . A pesar de que hubo una expectativa grande sobre esa cuestión, el mitin entre ambos duró cerca de 10 minutos y se limitó a una cuestión protocolar y a una serie de fotos en las que el titular de la organización futbolística le regaló un banderín y una camiseta. Hoy el tema vuelve a la agenda oficial con más reuniones en agenda.

A pesar de que la privatización del fútbol era un tema que el entonces candidato libertario ya había tocado en campaña, no pasó mucho tiempo desde su asunción para materializar con una medida el avance de las SAD. En el decreto 70/23 de desregulación económica que publicó el Gobierno en diciembre se modificaron aspectos referidos a la Ley del Deporte (20.655) .



En el artículo 335 del DNU, se señala la necesidad de incorporar en la Ley de Sociedades Anónimas que " no podrá impedirse, dificultarse, privarse o menoscabarse cualquier derecho a una organización deportiva , incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, si la misma está reconocida en esta ley y normas complementarias".

Asimismo, en el artículo 345 se afirma que "las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas dispondrán de un año, contado a partir de la reglamentación del presente, para modificar sus estatutos a efectos de adecuarse a los términos previstos por aquel, lo que deberá ser aplicado sin perjuicio del cumplimiento de los mandatos preexistentes".

Desde la Procuración del Tesoro confirmaron a este medio que ambos artículos se encuentran suspendidos por la medida cautelar presentada por la Liga de Salto y que fue ratificada en la Justicia.

La tensión entre el Gobierno y la AFA

Se trata de habilitaciones que permiten la conformación de formas jurídicas diferentes de las asociaciones civiles sin fines de lucro, algo que rige en el artículo 10 del estatuto de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) . Aclara, además, que aquellas que se inclinen por suscribir a las SAD son pasibles de ser expulsadas o desafiliadas de ese ente rector.

"Ni la AFA en su generalidad ni el Chiqui Tapia en su particularidad se pueden cerrar ante una norma nacional [los artículos específicos del DNU 70/23]" , explica un asesor gubernamental. "Si la AFA decide la desafiliación de ese club, se judicializa. ¿Vos pensás que no le van a dar la razón al club?", razona otro funcionario, también ligado al avance de las SAD.

La reunión que Milei tuvo con Infantino es una de las tantas que el Gobierno mantiene con diferentes referentes del fútbol a nivel global . Incluso, fuentes en estricto off confiaron a El Cronista que hoy el Hotel Alvear será el escenario de una cena entre funcionarios libertarios y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien fue convocado para que pueda contar su experiencia sobre el proceso de incorporación de capitales privados en los clubes españoles.

Los funcionarios de Milei que lideran las tratativas para el arribo de inversiones al fútbol argentino son el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior, Daniel Scioli, y su subsecretario de Deportes, Julio Garro. Ambos recibieron semanas atrás a representantes del club Inter de Milán y de InterCampus; de quienes escucharon diferentes alternativas de financiación privada de proyectos.

Javier Tebas, presidente de LaLiga.

También trabaja en tándem la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Santillán, quien fue el nexo para que comience a colaborar el CEO de World Eleven y FIFA Match Agent, Guillermo Tofoni.

La empresa presidida por Tofoni posee licencia FIFA para la organización de partidos amistosos internacionales de fútbol. Se trata de uno de los principales colaboradores privados que posee el Gobierno para llevar el modelo que planean instalar en el fútbol argentino . Incluso, se espera que en los próximos meses se lleve a cabo un "Forum" de inversores que vendrán al país. "Serán clubes europeos, fondos y otros privados", describen.

El partner del holding 777, Nicolás Maya; la diputada nacional, Juliana Santillán; el CEO de WorldEleven, Guillermo Tofoni; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

"Cuando salió lo de las SAD se explicó muy mal el proceso. Los clubes pueden elegir ser una SAD mixta y que haya diferentes porcentajes de tenencia privada", dicen desde una de las oficinas de Casa Rosada . "No hace falta que sea una Sociedad Anónima [SA], sino que pueden ser SRL o firmar un contrato asociativo y que dependa de la disciplina que busque colaborar el privado".

Aunque por el momento no hay nombres de inversores posibles, desde el Gobierno esperan que dentro de los interesados haya clubes europeos. "Al fin y al cabo son personas jurídicas. Firman y pueden colaborar. No hace falta que integren un grupo empresario como el caso del Manchester City".

En el oficialismo no conciben que pueda llegar a haber un freno desde la AFA o demás instituciones futbolísticas. O al menos no que imposibiliten la llegada de inversores. Aun así, desde diferentes clubes salieron con varias campañas para oponerse a este nuevo esquema de negocios propuesto por la gestión libertaria. Ya hubo varios clubes del ascenso que salieron a la cancha con una remera negra con la inscripción "Club=socios, yo voto no a las SAD".

La campaña contra las SAD impulsada por varios clubes del ascenso el último fin de semana.

Hay dos clubes que transparentaron la propuesta del Gobierno: Talleres y Estudiantes de La Plata. Scioli y Garro se reunieron días atrás con el presidente del club cordobés, Andrés Fassi, a quien invitaron "especialmente para interiorizarse de la transformación deportiva y social del club", según reza una gacetilla de prensa.

En el Gobierno aludían jocosamente este lunes al campeonato logrado por Estudiantes, club presidido por Juan Sebastián Verón, ferviente defensor de las inversiones privadas en los clubes.

El Presidente del club campeón del fútbol argentino está a favor de que los clubes puedan elegir su propio destino. Más claro no lo puede expresar. Vale la pena recordarlo y leer a Verón %uD83D%uDC47 pic.twitter.com/axOkwp2Hc1 — Javier Lanari (@javierlanari) May 5, 2024

Incluso, Milei reposteó a través de su cuenta de X al subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari, quien expresó: "El presidente del club campeón del fútbol argentino está a favor de que los clubes puedan elegir su propio destino. Más claro no lo puede expresar. Vale la pena recordarlo y leer a Verón".