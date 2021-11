Myriam Bregman: "El Gobierno puso personajes de derecha; entre Manzur y Milei no hay mucha diferencia"

"Exagerar mucho a la derecha, que no fue la tercera fuerza nacional, tiene una funcionalidad: ocultar el ajuste del Gobierno, que acaba de dar un giro conservador, poniendo a personajes muy de derecha", advirtió Myriam Bregman , candidata a diputada del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad por la CABA, en una entrevista con El Cronista.

Además, la candidata del espacio que sorprendió por su resultado en las PASO, al convertirse en la tercera fuerza a nivel país, explicó por qué no saludó a su contrincante en las elecciones del domingo, Javier Milei , a quien acusó de "misógino".

Asimismo, planteó la necesidad de discutir un impuesto a la vivienda ociosa para revertir la suba de los precios de alquileres y cuestionó el congelamiento de precios impulsado por el Ejecutivo para paliar la inflación. "Es una reacción electoral" , sintetizó.

¿Qué expectativas hay para las elecciones del domingo? ¿La izquierda mejorará su performance en CABA?

- Hemos trabajado mucho para eso. No me gusta hacer pronósticos, pero estoy segura que más que nunca es necesaria una fuerte bancada de la izquierda en el Congreso y con los debates de candidatos que hemos participado y con todo lo que ha pasado en la campaña, creo que la voz de la izquierda se mostró como imprescindible. Sería muy importante que reforcemos la bancada que tenemos. No solo que renovemos las bancas, sino que la reforcemos.

¿A qué le atribuyen haberse convertido en la tercera fuerza a nivel país?

- No creo que haya un único motivo, pero habernos mantenido con principios, con valores; haber cuestionado el recorte a los jubilados con Macri y luego con el Gobierno de Fernández, son algunas de las cosas que algunos sectores, sobre todo la juventud, está buscando. Buscan que sus referencias políticas tengan que ver con su vida, no solo porque vivimos como cualquiera, sino porque representamos los verdaderos problemas que tiene esa juventud, en mi caso las mujeres .

En una campaña bastante vacía en muchos aspectos, donde la agenda la venía poniendo la derecha, la izquierda logró irrumpir , con las propias demandas del pueblo trabajador, y creo que eso fue valorado a nivel país.

Ser la tercera fuerza no es poco para nosotros, con la diferencia que tenemos en los recursos para hacer campaña, pero nos parece que eso nos plantea un desafío muy grande para adelante.

¿Cuál es la principal preocupación que te plantearon en la calle? ¿Qué le cuestionan al actual Gobierno?

- La principal crítica es económica, que no alcanzan los sueldos. En CABA hay un tema muy vigente, que es el de la vivienda. Comprar ya es imposible. Los que compraron durante los UVA, durante el Gobierno de Macri, con una ley votada en el Congreso, no dieron respuesta tampoco desde este Gobierno. Y se está volviendo imposible alquilar. Se repite muchísimo el costo de vida.

Hay temas específicos como el tema ambiental, que creo que tiene que ver con que la izquierda va a defender eso en el Congreso , la que va a pelear en serio para que salga la Ley de Humedales y la que no va a recibir ni dejar presionar por ningún tema de lobby.

Bregman aseguró que la Izquierda va a "pelear" para que salga la Ley de Humedales.

alquileres y vivienda ociosa

Sobre el tema alquileres, hay quienes proponen derogar la ley actual. En su caso, ¿cuál sería su propuesta?

- En CABA y todo el país hay 3,5 millones de familias con problemas habitacionales, así que es terrible y la respuesta ha sido la represión , como lo vimos en Guernica, pasando con topadoras por arriba de las precarias viviendas que habían armado en ese predio, para construir una cancha de golf. Es de una irracionalidad feroz. O, hace poco, a manos de Larreta en Villa 31. Es una discusión que tiene que ser central.

En CABA se ve un fenómeno terrible, que es que el 35% de las familias alquilan, pero tenés barrios como Palermo donde casi el 20% de las viviendas están vacías. En promedio, hay 10%, 12% de viviendas vacías . No podés conseguir un alquiler, y hay barrios que se construye solo para la especulación inmobiliaria.

¿Y cómo se revierte esta situación?

- Primero hay que terminar con que la vivienda sea un negocio, con la especulación inmobiliaria. Dimos un fuerte debate en la Legislatura porque en plena pandemia, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, empezando por Leandro Santoro, votaron beneficios para las constructoras. Aprovecharon la excusa de la pandemia y al día siguiente empezaron a florecer como hongos nuevas torres. Hay que dejar de darle beneficios a esos sectores y discutir un impuesto a la vivienda ociosa .

No estamos hablando de una pareja de jubilados que tiene un departamentito que alquila para tener un ingreso extra. Discutimos los que tienen grandes propiedades en forma de especulación y que las mantienen vacías porque son un negocio.

En el mundo se está discutiendo esto. Mirá Berlín. Y en la CABA hay un lobby feroz para derogar la ley de alquileres, que se mostró sumamente débil, porque tiene pocas regulaciones, no muchas. Quieren volver al régimen de la dictadura, que una de las primeras leyes que dictó es la derogación de cualquier atadura del mercado inmobiliario. Veo un coqueteo desde JxC el lobby es descarado, pero los candidatos del FdT dice que habría que discutirla, pero ni siquiera en eso se plantan. Es retroceder y las familias no aguantan más.

giro a la derecha

- Desde la presentación de renuncias por parte de los ministros hasta las medidas económicas que se fueron tomando, ¿cómo viste la reacción del Gobierno tras la derrota en las PASO a nivel nacional?

- Como una crisis expuesta a cielo abierto, creo que las dos grandes coaliciones están detonadas por dentro. Por un lado, entre Macri y Bullrich, que lo tienen a Milei como una colectora de ellos. Ese es otro fenómeno, después de las PASO se vio cómo Espert y Milei son colectoras de Cambiemos . Y, se mostró detonada la coalición oficialista. Los diputados y diputadas de esas coaliciones no sabés donde van a estar después de noviembre, que además de haber demostrado esa crisis, que la provoca haber llevado un ajuste adelante, y haber recibido el rechazo en las urnas.

Bregman aseguró que Milei y Espert son "colectoras" de Juntos por el Cambio

El Gobierno responde al mensaje de las urnas con un giro conservador y patriarcal . Conservador porque pone ministros aliados a los factores de poder, como Julián Domínguez. Y patriarcal porque la mención de Manzur fue acompañada de un discurso que larvadamente empezó a circular diciendo que las mujeres habíamos avanzado demasiado y que eso le había hecho olvidar al Gobierno que había otras urgencias.



Antes hablamos de la cuestión económica. ¿Creés que ayuda en algo el congelamiento de precios?

- Es una reacción electoral , porque el aumento de precios no empezó después de las PASO, viene siendo acumulado. El Gobierno actúa con manotazos de ahogado, con medidas ante unas empresas que están envalentonadas y que se creen impunes , que leyeron el mensaje de Vicentin, cuando el Gobierno dijo que la iba a expropiar y que iba a defender la soberanía alimentaria y después retrocedió.

Cada uno de esos retrocesos del Gobierno frente a los grandes empresarios es leído por las empresas. Que Latam haya despedido a 3000 familias, violando la legislación antidespidos, y que el Gobierno no haga nada, más que proteger a las empresas, es leído por las empresas, que las veo envalentonadas, subiendo los precios y el Gobierno tratando de poner algunos parches, atento al resultado electoral.

Pero el tema es mucho más profundo, por eso la inflación sigue creciendo. Ahora dicen que van a retrotraer los precios de los medicamentos, pero los grandes aumentos se hicieron antes, las mujeres lo sabemos. El precio de los anticonceptivos, la medicación para tratamiento de fertilidad , cualquier mujer que tome alguno de esos medicamento te lo puede decir. Son inalcanzables para cualquiera, ni que hablar de lo que son productos de gestión menstrual. Yo no sé desde qué lugar hablan, pero no pueden mostrar esas medidas como un triunfo, podrán controlar un poquito... veremos. Pero no se llega a fin de mes y hay una inflación que afecta a toda la familia.

Bregman advirtió que los libertarios van a votar con el PRO en el Congreso.

¿Qué pasó en el debate de TN, que no saludaste a Milei, le esquivaste el puño?

- No soy hipócrita en ningún ámbito. Y la verdad que una persona tan violenta, que en los actos nos dicen "zurdos de mierda van a correr", que sus seguidores no paran de agredirme en las redes con cosas como "zurda de mierda, judía de mierda", todas cosas muy discriminatorias, y él no dice nada. Además de decir noticias falsas, al mejor método Bolsonaro y Trump. Entonces, ¿por qué tengo que saludar a una persona que está montando un personaje para la tele?

Él fue con un objetivo claro, que era sacarle votos a María Eugenia Vidal, y para eso, se quería mostrar como una persona amigable, que no era el que gritaba en los actos, que no era un león, sino un cordero. Para mí, sigue siendo el mismo misógino , con los mismos chistes misóginos y con las mismas agresiones de siempre. No tengo que entrar en su juego y darle la manito como que en el set televisivo somos parte de un show. Yo no soy parte de ningún show .

¿Te preocupa el surgimiento de este tipo de figuras? Lo comparaste con Bolsonaro y Trump... ¿imaginás que puede seguir escalando?

- Lo veo como una colectora del PRO, yo vi varios de estos personajes ya. Derecha en esta ciudad ha habido muchas veces. Lo que pasa es que Milei tiene un apoyo mediático y económico descomunal, le han permitido hablar solos durante años, sin que nadie lo confronte. Lo que llamó la atención en el debate conmigo es que por primera vez se lo confrontó y expuso lo reaccionario de sus ideas, para hablar de nosotras y del derecho al aborto habló de la propiedad privada. Lo notorio es que se lo expuso. Después, son colectoras. Van a votar todo con el PRO .