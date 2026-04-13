Nuevas mediciones colocan a la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, como una de las que más ha crecido en los últimos meses. En este sentido, la legisladora aseguró en diálogo con este medio que “hay algunos que se quieren desayunar la cena” y se refirió cual debe ser el rol de la oposición a Javier Milei. El escenario político de marzo y abril de 2026 muestra un cambio relevante en la figura de Myriam Bregman: por primera vez en años, distintas encuestas coinciden en ubicarla entre las dirigentes con mejor imagen del país. Mientras el peronismo avanza hacia una interna de cara a las elecciones presidenciales del 2027, el Frente de Izquierda mejora en las encuestas. La consultora Tendencias le asigna un 42,1% de imagen positiva, colocándola incluso por encima de figuras centrales del sistema político. Ese salto en imagen comienza a traducirse, aunque de forma más moderada, en intención de voto. En los mismos relevamientos, Bregman alcanza entre 8% y 11,4%, consolidando un piso electoral más alto que en elecciones anteriores y ubicándose como una tercera referencia nacional. Si bien todavía está lejos de disputar el primer lugar, su crecimiento es significativo porque rompe el techo histórico de la izquierda y la instala como una opción visible en un escenario de crisis y fragmentación política. La diputada habló con El Cronista durante el tratamiento de la modificación a la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. —Hay números de encuestas que están empezando a dar mal a Gobierno y que está creciendo el Frente de Izquierda, específicamente tu candidatura, tu figura como posible presidenta. —No quiero medirlo en términos de candidatura o de votos, porque me parece que falta mucho tiempo, y eso también es lo que quiere Milei, que empecemos en una competencia electoral. Creo que la lucha es para derrotar a Milei y todo el daño que pueden hacer en el tiempo que le queda de mandato es ahora y que la unidad se tiene que dar en las calles para derrotarlo ahora. Creo que el reconocimiento que vemos hacia nosotros es parte de haber enfrentado duramente a Milei, de no haber transado, de no haber dicho una cosa y haber hecho otra, y eso creo que es lo que está creciendo. A medida que decrece el apoyo que tiene el gobierno, crece el apoyo de aquellos que lo enfrentamos y lo enfrentamos consecuentemente, a pesar de que no tenemos nadie que nos auspicie, que nos apoye como tienen otros sectores. Pero el reconocimiento social crece por eso. —Se habló de una posible candidatura tuya junto con Juan Grabois, ¿Ves la posibilidad de una unión con el peronismo? —Creo que hay gente que se quiere desayunar la cena para no tener que luchar ahora. Nosotros estamos convencidos que la pelea es ahora, y que, si en algún momento llega la oportunidad de discutir en términos electorales va a ser discutido desde abajo, con todos los que enfrentaron claramente a este gobierno en la calle, con todos aquellos que denunciaron su política exterior en la calle, con todos aquellos que denunciaron la política que está teniendo Milei en economía en la calle y ahora. Y que no se apuren, porque Milei quiere eso, que se borre todo el desastre que está haciendo, y creo que nos debería dar un poco de pudor decirle a la gente “quiero que me votes en diciembre del 27”, cuando no podés tomar un colectivo ahora, cuando no podés comprar los útiles a los pibes ahora, cuando no tenés un plato de comida en la mesa ahora, cuando estás haciendo recorte de gastos ahora, cuando el alquiler se vuelve impagable ahora. ¿En serio la dirigencia política le va a empezar a hablar de quién es el mejor candidato para diciembre del 2027? Me parece que son intereses de la dirigencia política y no es lo que la sociedad está pidiendo ahora. Ahora está pidiendo que frenemos este desastre, yo creo que a Milei hay que derrotarlo. - No se consiguió el número para lograr la interpelacion al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados ¿Qué les decís a aquellos en la oposición que lo blindaron? —Me parece insólito que se sesione como si nada, que haya diputados y diputadas que den quorum que se inicie el tratamiento de la Ley de Glaciares cuando acá hay algo que es de previo que es que Manuel Adorni, y el propio Javier Milei, tienen que venir a rendir cuentas al congreso, tienen que rendir cuentas al Congreso. Tenemos un presidente que toma partido en una guerra, eso es facultad del Congreso y está involucrando en el escándalo Libra. Además, a Adorni todos los días le aparece una nueva propiedad. Todos los diputados señalamos eso y ellos hacen como que no pasa nada. Hay que señalar las complicidades de aquellos que se sientan, le dan quorum para que se inicie la sesión y se destruyan los glaciares. - En el recinto hablabas de una desconexión entre el gobierno y la población. Hay una desconexión entre el gobierno y la población, hay un presidente que es parte de una camarilla que vive cada vez más desconectada de la sociedad. Adorni creía que poniendo “FIN” en Twitter las discusiones se terminaban y las discusiones no se terminan cuando ellos dicen. Una gran discusión en la sociedad es para quién gobierna esta camarilla y qué privilegios tienen. Viven de viaje en viaje, paran en hoteles carísimos, y todo eso se empieza a notar. Se empieza a notar porque le perdieron totalmente el pulso al rechazo que sufren por abajo. Ellos acuerdan con sectores de la casta aprobar la reforma laboral o aprobar la ley de glaciares, pero eso no es lo que piensa la sociedad, entonces, cada ley que aprueban, contradictoriamente, el rechazo social crece. - ¿Se va a judicializar la ley de Glaciares? - Judicialización va a haber porque es totalmente ilegal el tratamiento y viola tratados internacionales, viola normas mínimas de defensa del ambiente. Nuestro país tiene una ley con cosas básicas. Que hoy se borre esto es realmente un problema muy serio. Pero todos saben que son aves de paso, todos saben que son gobiernos de saqueo rápido, que no tienen gran proyección política. Alguien que es parte de este proyecto no puede tener gran proyección política, entonces todos tratan de enriquecerse rapidito, rapidito, rapidito, y eso es lo que hay. Así ha actuado siempre la Barrick Gold de nuestro país y así han actuado siempre los distintos proyectos mineros.