Daniel Antonio Osorio Peñaloza, contador venezolano de 46 años y gerente general de GenTech Argentina S.A. —la empresa de suplementos dietarios fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem— , fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Almagro.

La Justicia investiga las circunstancias del hecho y por eso aún no se terminaron de definir las causas.

El cuerpo fue encontrado en su domicilio sobre la avenida Díaz Vélez luego de que allegados alertaran a las fuerzas de seguridad porque Osorio Peñaloza no respondía llamados telefónicos desde hacía varios días.

Al ingresar al departamento, los efectivos constataron su fallecimiento. Según los primeros reportes, el cuerpo fue hallado semidesnudo y sin signos visibles de violencia.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, conducida por el fiscal Marcelo Cubría, con supervisión del Juzgado N° 40 a cargo de la jueza Paula González.

La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme… — Martin Menem (@MenemMartin) June 9, 2026

La causa fue caratulada provisionalmente como “muerte dudosa”, un procedimiento habitual hasta que las pericias determinen la causa del fallecimiento. La autopsia ya fue realizada y sus conclusiones preliminares forman parte del expediente, pero restan estudios complementarios y análisis toxicológicos que serán clave para establecer con precisión qué ocurrió.

La investigación busca esclarecer qué ocurrió durante el lapso comprendido entre la última actividad registrada en el celular de Osorio Peñaloza, a las 7.30 del sábado, y el momento en que fue encontrado sin vida el domingo por la mañana. Las últimas horas del empresario comenzaron el viernes por la noche, cuando compartió una cena junto a Martín Menem y otro directivo de la compañía.

Menem se encontraba en el lugar al momento en que se desarrollaban las actuaciones iniciales.

El propio funcionario lo explicó en un comunicado publicado en su cuenta de X: “ Tomé conocimiento de la muerte de Osorio a través de una llamada telefónica en la que se me informó que ‘Daniel’ habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia. Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”, relató el titular de la Cámara baja.

Osorio Peñaloza mantenía una relación de más de una década con Menem. Según consta en el Boletín Oficial, figuraba desde julio de 2020 como directivo suplente de Gen Tech Argentina S.A.

En su declaración jurada de 2025, correspondiente al período 2024, Menem informó que poseía el 80,83% del paquete accionario de la firma.