Multas automáticas ARCA: el Gobierno propuso elevar los montos y encienden alertas

El proyecto de Ley de Principio de Inocencia, que planteó el Gobierno para blindar a los contribuyentes que saquen los dólares del colchón, en la letra chica contempla cambios en las multas automáticas que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y enciende alerta entre los contadores.

Además de en el Código Civil y Comercial, la Ley Penal Tributaria, el oficialismo planteó modificaciones en la de Procedimiento con un aumento de los montos de las sanciones que aplica el fisco nacional a los contribuyentes que se atrasen en la presentación de la declaración jurada de los impuestos.

"Sustitúyense en el primer párrafo del artículo 38 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, las expresiones $ 200 por $ 220 mil y $ 400 por $ 440 mil", establecieron en el artículo 15 del proyecto que se giró a la Cámara de Diputados.

A la par de en el artículo 40 de la Ley de Procedimiento. "Sustitúyese en el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, la expresión $ 3.000 a $ 100 mil y $ 200 mil a $ 7.500.000", fijaron.

Lo que generó alertas en ciertos tributaristas por las consecuencias que tendrá tanto para los contribuyentes como para la profesión. "Nos preocupa las multas que se plantean en el artículo 15 y 29 como modificación a la Ley 11.683", sostuvo la contadora Elizabet Piacentini.

Dado que si bien, reconoció, que los valores de las multas automáticas que aplica el fisco nacional -por atraso o no presentación de la declaración jurada no- están bajas, los nuevos montos que se plantean tendrán consecuencias negativas.

"Hoy cuando una persona humana no presenta la declaración jurada la multa automática es de $ 200 mientras que para sociedades es de $ 400. Hace décadas que no se actualizan, pero el monto al que lo van a pasar ($ 220 mil y $ 440 mil respectivamente) son demasiado altos", sostuvo Elisabet Piacentini en conversación con El Cronista.

Y alertó sobre las consecuencias que podría tener que se apruebe. "En un sistema tributario como el de Argentina con tanta cantidad de presentación de declaración jurada anuales, una persona o empresa que tiene un inconveniente y no lo hace, se le hace una deuda imposible de pagar solamente de multas automáticas, marcó.

Cuando quizás, sostuvo, la presentación de la declaración jurada daba a pagar $ 0 por no tener ni compras ni ventas. En su lugar, y de aprobarse, por el mero hecho de no haber realizado la presentación a tiempo ante el organismo que conduce Juan Pazo, debería pagar $ 220 mil (en caso de ser una persona humana).

El socio Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti, fue más allá y se refirió al impacto en la profesión y en el costo para los contribuyentes. "Es barata la multa para los grandes contribuyentes, pero muy cara para los pequeños y a los contadores les implica un mayor riesgo", afirmó.

Y sostuvo, que en caso de que se apruebe el proyecto con estas modificaciones y no se haga una diferenciación entre los grandes y los pequeños contribuyentes o empresas que no tienen movimientos , los contadores van a aumentar sus honorarios.

"Lo van a hacer para cubrirse, una especie de autoseguro para que en el caso de que tengan que devolverle el dinero a sus clientes por la multa que el fisco nacional le va a cobrar ante la no o retraso en la presentación de la declaración jurada", marcó.

Pero hay quienes consideran que no será así ante el Régimen Simplificado de Ganancias que propone el Gobierno. "Siempre fue u$s 200 y u$s 400, nos acostumbramos a que fueran centavos y hay enojo por la intención de volver a lo de antes. Si sale el RSG va a haber menos riesgo de multas", aseguró un importante contador en off the record.