La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó el nuevo marco normativo para la obtención de certificados de conocimientos técnicos en materia aduanera. A través de la Resolución General 5818/2026, el organismo busca unificar y modernizar el proceso de examen para roles clave en la operativa del comercio internacional.

Esta medida surge como respuesta a la transformación institucional de la ex AFIP y a las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023, que reconfiguró las exigencias del Código Aduanero, eliminando ciertas obligatoriedades de registro.

En 5 pasos

El nuevo régimen, que reemplaza a la normativa vigente desde 2015, establece un camino obligatorio para los aspirantes a Apoderado General de Despachante de Aduana, Agente de Transporte Aduanero (ATA) y su respectivo apoderado.

1. Preinscripción Digital

Los interesados deberán inscribirse a través del micrositio “Acreditación de conocimientos en materia aduanera” en la web de ARCA. Es fundamental destacar que toda la información volcada tiene carácter de declaración jurada.

2. Nómina Provisoria

Una vez cerrada la etapa de inscripción, el organismo publicará un listado detallando quiénes están habilitados para continuar y quiénes han sido excluidos (con su debida justificación).

3. Pago de Aranceles

Para acceder a la instancia de examen, los postulantes admitidos deberán abonar los aranceles correspondientes. El pago otorga derecho a rendir en un turno regular y un recuperatorio inmediato.

En el caso del apoderado General de Despachante el arancel es de $240.000 y para Agente de Transporte y Apoderado de ATA asciende a $200.000

4. Nómina Definitiva

Tras la acreditación de los pagos, ARCA dará a conocer el listado final de las personas autorizadas para presentarse a las evaluaciones.

5. Examen de Idoneidad

Los postulantes rendirán bajo las modalidades y contenidos técnicos previstos en el Anexo de la resolución. El cronograma anual y los programas de estudio estarán disponibles para consulta pública en el sitio oficial del organismo.

La normativa se alinea con la desregulación iniciada en 2023, donde si bien se flexibilizó la inscripción en el Registro de Despachantes.

La Resolución General 5818/2026 entra en vigencia este 28 de enero de 2026, luego de su publicación en el Boletín Oficial.