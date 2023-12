¿Milei ya tiene fecha para las extraordinarias y la Ley Ómnibus? Cuáles son las variantes que se manejan

La gestión presidencial de Javier Milei se apresta a sacar dos de las medidas más importantes que habrá en el corto plazo: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con las políticas de reforma del Estado que no precisan pasar por el Congreso y las que sí necesitan trámite legislativo , que deberán presentase y debatirse en sesiones extraordinarias.

Según indican fuentes de gobierno, se habría establecido de manera informal que el miércoles se publicaría el decreto con el llamado a la convocatoria para las sesiones, en donde se debatirían el paquete de leyes denominado en los últimos días como Ley Ómnibus.

A pesar de que se especuló de que este megaproyecto iba a tratarse de un único bloque, desde La Libertad Avanza indican que ya está tomada la decisión de dividirlo en tres paquetes temáticos: uno específicamente para nuevas legislaciones, modificaciones y derogaciones atenientes a la modernización del Estado , otro segmento específico sobre cuestiones económicas y otro vinculado al área social . La mayor urgencia para ponerlo sobre tablas está sobre los dos primeros.

"Se conversó que el miércoles se mandaría el decreto para llamar a sesiones extraordinarias, que establecería el tratamiento de las leyes que estamos mandando", específico a El Cronista una fuente en estricto off.

Javier Milei el día de su asunción. (Reuters)

Esta mañana, quien dio algunas precisiones al respecto fue el vocero presidencial Manuel Adorni, quien reveló que el Gobierno nacional "ultima los detalles" para dar a conocer en forma "inminente" la denominada "ley ómnibus" y el DNU anunciado para desregular varias áreas de la economía.

"Será en lo inminente. No puedo definir cuándo, pero aseguro que es en lo inminente", respondió Adorni, en su habitual conferencia de prensa diaria en Casa Rosada, a una consulta acerca de cuándo se conocerían los detalles de la iniciativa que contemplaría varias reformas y que será puesto en análisis del Congreso.

La semana pasada, fuentes de alto rango habían informado que el DNU como el llamado a sesiones extraordinarias estaban pensadas para ser publicadas este mismo lunes. Sin embargo, alegan que el trágico temporal ocurrido este fin de semana atrasó los planes del Ejecutivo , que debió concentrar esfuerzos esa emergencia.

"Hay cuestiones que igualmente no se saben. Si hay un paquete o diversas medidas que van a entrar en Diputados o en el Senado. Esas cuestiones no se pueden precisar. Sí está definido que no será una ley ómnibus y sí se va a parecer a tres combis", dijeron a este medio desde el gobierno.

Martín Menem, uno de los hombres claves que deberá impulsar el tratamiento legislativo de los paquetes de leyes.

Según indicaron, estas tres leyes, independientes entre sí, guardan "el mismo espíritu"; y son optimistas en el tratamiento del mismo. Aun así, restan detalles finos, aclaran: es que los equipos judiciales se están encargando en los detalles que hacen a cada una de las medidas: en primer lugar, si son admisibles para enviarse vía DNU u obligatoriamente por el Congreso; y, además, si pueden ser objeto de judicialización luego de ser tratadas . Por lo pronto, se especula con que el paquete económico impulse cambios en el régimen legal económico, con un fuerte enfoque en la apertura comercial y de diferentes áreas.

El padre del programa de modernización del Estado y desregulación de la economía, Federico Sturzenegger, volvió a apersonarse en la Casa Rosada este lunes para participar de la reunión de gabinete de ministros encabezada por Milei. Se trata de su tercera participación pública en estos encuentros que el presidente hace los días hábiles.

Otro indicador que explica la prioridad que el gobierno le da al avance de estos dos proyectos es la designación de diversos funcionarios de las áreas de Legal y Técnica de distintos segmentos del Estado .

Federico Sturzenegger al momento de su entrada en la Casa Rosada este lunes. (Télam/Leo Vaca)

Mientras que hay secretarios que ya trabajan en sus áreas pero que no tienen un nombramiento formal, en el Boletín Oficial publicado este lunes priorizaron la oficialización de dos funcionarios vinculados a la revisión de leyes y defensa jurídica del Estado .

En la Jefatura de Gabinete, que encabeza Nicolás Posse, el Poder Ejecutivo también nombró, con carácter "ad honorem", a Mariano Ezequiel Fantoni en el cargo de subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa. En tanto, se designó a Marcos Sebastián Serrando como subprocurador del Tesoro, un área donde acompañará a Rodolfo Barra, quien había sido designado la semana pasada.