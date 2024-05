Milei vs. Pedro Sánchez: el Presidente recibió el apoyo del opositor más inesperado

El abogado y dirigente popular Juan Grabois se refirió a las declaraciones que realizó el ministro de Transporte español, Oscar Puente, contra Javier Milei y afirmó que "como argentino" no quiere escuchar "a ningún ministro de un reino europeo" insultar al Presidente "consuma sustancias o no".

Asimismo, aseveró, en la publicación realizada en su cuenta personal de la red social X (ex Twitter), que ese tipo de calificativos no los reciben "Merkel, Macron, Biden o Trump".

Grabois aludió al mensaje que Puente publicó, en sus redes sociales, donde afirmó haber visto a Milei "en la tele" y que salió en un estado "previo (o posterior) a la ingesta de sustancias" y que le parecía "imposible que ganara las elecciones" presidenciales.

"Así como no me gusta que la descerebrada de Mondino insulte al pueblo chino o el delirante de Milei al presidente AMLO, Lula o Petro (...) no quiero escuchar a ningún ministro de un reino europeo y antigua potencia colonial insultando al presidente constitucional argentino", resaltó.

Para reafirmar sus diferencias con la gestión de La Libertad Avanza, Grabois señaló que "le retuerce las tripas ver al gobierno entero lamiendo como bufones domados la bota del Estado norteamericano o reivindicando a Tatcher" y que repudia tanto "el comunicado estrambótico de la Oficina del Presidente con planteos energúmenos sobre la política interna española" como a Milei "metiéndonos en las guerras de Medio Oriente".

"La defensa de los derechos humanos es una tarea internacional, pero la descalificación personal al Jefe de un Estado independiente, por parte de un funcionario de un estado central, es una muestra de pensamiento colonial", aseguró.

Para finalizar, manifestó que los latinoamericanos "vamos a resolver nuestros propios problemas" y que, particularmente, los argentinos "sacaremos a este gobierno con la fuerza del voto, como un pueblo libre y soberano".