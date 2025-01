Milei sorprendió con su visita a un restaurante porteño: aplausos, fotos y respuesta a una actriz opositora

El presidente Javier Milei sorprendió el viernes por la noche al asistir a un show musical en un restaurante ubicado en pleno centro porteño, en el que fue recibido entre aplausos por el resto de los comensales.

El mandatario libertario eligió el recientemente inaugurado restaurante Albur para cenar con su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y con el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

Allí, el libertario presenció el show del cantante Raúl Lavié, uno de sus artistas preferidos, quien el 10 de diciembre de 2023 cantó el tradicional tango Balada para un loco en la gala en el Teatro Colón con la que el mandatario celebró su asunción.

"Lo primero que se me ocurrió fue Adiós Nonino pero es triste, entonces dije ‘vamos por Fuga y Misterio'. Después se me ocurrió algo... tanto que me acusan de ser un loco, dije ‘vamos con Balada Para Un Loco'. Era como ‘bueno, tanto me dijeron loco, acá está el loco'. Tuve la dicha de que la cantara Raúl Lavié y que el viernes, junto a su mujer, viniera a la Casa Rosada y me trajeran un regalo", señaló el presidente aquella vez sobre su acercamiento con el músico.

ð¨ð¦ð· | #AHORA El presidente Javier Milei (@JMilei) fue ovacionado de pie por la gente, con gritos y mensajes de apoyo, cuando fue a escuchar a Raúl Lavié en el restaurante Albur. pic.twitter.com/0NvTstpNoU January 11, 2025

La presencia del Presidente en Albur, un lugar que tiene más de 100 años de historia y que reabrió sus puertas en noviembre, no pasó desapercibida.

Ovacionado de pie por varios de los presentes, el libertario se asomó a uno de los balcones del lugar y saludó enérgicamente, además de acceder a sacarse fotografías.

Durante la cena, el presidente también utilizó las redes sociales. Particularmente para apuntar contra Cecilia Roth, actriz que recientemente acusó al Gobierno nacional de censura.

"Estoy con Leonardo Cifelli y me cuenta que 'la gran actriz' Cecilia Roth solo vende 600 entradas por semana... Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura. Obviamente para CR es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso. CIAO!", escribió Milei en su perfil de X.