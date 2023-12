Milei repasó el paquete de medidas con el gabinete y extendió un pedido especial

Javier Milei fue tajante en su segunda reunión de gabinete : no quiere que haya filtraciones a la prensa de los encuentros ampliados con sus ministros y al hacer un repaso de todo el paquete de medidas que esta tarde anunciará el gobierno, el Presidente pidió a sus ministros "salir a defenderlas" para buscar aliados en todos los espacios políticos.

En el primer piso de la Casa Rosada el Presidente Milei reunió a todo su gabinete a las 9:15. En la segunda cita de ministros se hizo un repaso detallado de gran parte de las medidas que esta tarde anunciará en un mensaje grabado el ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, y hubo espacio para que el flamante jefe de Estado pidiera a todos los funcionarios que salgan a defender las medidas de ajuste .

Se trata casi de una orden que no se discute.

Según relataron a El Cronista dos funcionarios del Gobierno hubo un reclamo especial de Milei para que los ministros no filtren "ni en ON ni en OFF the record" lo que se habló en la reunión de gabinete. Al parecer, el Presidente es muy celoso de las filtraciones a la prensa y no quiere que las medidas salgan por los medios antes del anuncio oficial.

Detalle del paquete y un pedido

No obstante, se pudo saber que en el paquete de medidas figuran varias leyes y no una ley ómnibus única como se deslizó en un primer momento. También en el paquete de medidas, Caputo anunciará un amplio listado de decretos.

Entre los temas que se abordaron hoy en la reunión de gabinete como medidas por anunciar, figura un fuerte recorte en el gasto; la prohibición estricta del Banco Central para emitir o financiar al Tesoro; una liberación paulatina del cepo cambiario; cambios profundos en el esquema de comercio exterior en lo que hace a liberar las estructuras de importación y exportación; una reducción del impuesto PAIS; una desregulación en las tarifas de combustibles y prepagas y la suspensión de la obra pública para frenar la emisión monetaria, entre otras cosas.

A grandes rasgos, estas son algunas de las medidas que se anunciarán esta tarde. El portavoz oficial Manuel Adorni anticipó también que habrá una suspensión total de la pauta publicitaria para todos los medios a partir del año entrante y una revisión de todos los contratos de empleados públicos.

En el reclamo de Milei para que los ministros salgan a apoyar el paquete de medidas de ajuste está contemplado el diálogo que pidió tender con sus socios del PRO y algunos radicales, pero también con los peronistas.

En el caso de los gobernadores, el ministro del Interior, Guillermo Francos, está negociando con cada mandatario provincial un apoyo al paquete de medidas. Según pudo saber El Cronista estas negociaciones no resultan nada fáciles.

Es que los gobernadores piden a cambio de un apoyo de sus legisladores en el Parlamento una solución al bache fiscal que dejó en las provincias la baja de Ganancias y la resolución de Sergio Massa del compre sin IVA.

En este sentido, Francos está hablando con cada gobernador para buscar una alternativa. Los mandatarios provinciales piden que se coparticipe el impuesto al cheque como solución posible. "Todo está en estudio", dijeron allegados al ministro del Interior sobre este tema.

En la reunión de gabinete estaban Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Guillermo Francos (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Diana Mondino (Cancillería), Guillermo Ferraro (Infraestructura) y Mario Russo (Salud).

Además, Nicolás Posse, el jefe de Gabinete de Milei, y Victoria Villarruel, la Vicepresidenta, encabezaron el encuentro junto al nuevo Presidente. También participaron Karina Milei, el mismo Adorni, el titular del Banco Central, Santiago Bausili y el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.

Y se sumaron también Rodolfo Barra, que fue designado a la Procuraduría del Tesoro y el ex presidente del Banco Central en el gobierno de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger.

La posibilidad de contar con un respaldo a las medidas de ajuste en el Congreso por parte de los gobernadores o legisladores de la oposición puede que cambien el esquema de negociación rígida que plantea Milei.