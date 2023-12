Empleados estatales: habrá revisión de contrataciones, presencialidad al 100% y recortes

Tal como sostuvo durante su campaña electoral, el flamante presidente Javier Milei apuesta a un fuerte "reordenamiento del Estado" en busca de reducir el gasto gubernamental al máximo y asistir en la baja del déficit fiscal.

En este sentido, el primer decreto firmado por el líder libertario fue la modificación de la Ley de Ministerios que redujo las carteras de 18 a nueve: un recorte del 50% de los principales organismos del Estado Nacional.

Además, tal como informó este martes el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, las secretarías dependientes de Nación pasaron de 106 a 54 (49% de reducción) y las subsecretarías se achicaron de 182 a 140 (23% de reducción) con el inicio de la gestión Milei.

"La reducción de diferentes niveles de funcionarios fue del 34%", señaló el portavoz presidencial, quien además subrayó que "es relevante entender que el Estado tiene que achicarse".



En línea con esto, Adorni anunció la puesta en marcha de una serie de iniciativas que ya se están llevando a cabo para continuar con la reducción del Estado tanto para "eliminar el empleo militante" como para eficientizar organismos. ¿Qué cambios se esperan?

Javier Milei apuesta a un fuerte "reordenamiento del Estado" en busca de reducir el gasto gubernamental.

Recorte estatal: los cambios que adelantó Manuel Adorni

Junto a los recortes ya anunciados, el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó revisiones en las contrataciones de los empleados estatales, la vuelta de la presencialidad obligatoria al 100% para todos los trabajadores de Nación y futuras reducciones de organismos menores.

Consultado este lunes sobre el futuro de los empleados públicos luego de que el Presidente señalara que el ajuste recaerá sobre el Estado, Adorni asumió que "la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, es necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado".

Por ende, dijo que lo que Milei "va a combatir es lo que se denomina el empleo militante, el empleo que está por una cuestión política, que no aporta nada".

"Los sueldos públicos lo pagan los 47 millones de argentinos en un país que tiene 45% de pobres y hay 4,5 millones que son indigentes", criticó. Y profundizó: "El empleo político no puede existir más en la Argentina por respeto a la gente que no come y a la que perdió condiciones de dignidad elementales".

Es por esto que el vocero informó este martes que ya se puso en marcha una "revisión de los contratos y de cada uno de los nombramientos del Estado Nacional del último año".

Adorni ya había adelantado ayer la revisión de las contrataciones estatales junto a la realización de un "inventario general" tanto de recursos físicos como de "todo el personal de la administración nacional".

"Se van a revisar cada una de las contrataciones, por supuesto en virtud de ubicar o encontrar contrataciones irregulares, y se va a revisar cada uno de los contratos vigentes en cada uno de los ministerios", advirtió.

Recorte a estatales.

Además, aún resta realizar recortes en organismos de tercera y cuarta línea del Estado Nacional como lo son las direcciones generales, nacionales y coordinaciones, "donde también va a haber reducción y en una magnitud probablemente similar", señaló.



Junto a esto, la nueva gestión también revisará los contratos con universidades, sumó también el vocero.

Dentro del paquete de medidas que busca recortar el organigrama estatal, Adorni también informó que se le comenzará a exigir a todo el personal de la Administración Pública Nacional presencialidad laboral "al 100%".

Finalmente, este martes el funcionario informó que la pauta publicitaria oficial que el Estado paga a medios de comunicación será suspendida en su totalidad por un año en busca de reducir los gastos.