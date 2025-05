Milei recibió al intendente de Bahía Blanca: qué le prometió para la reconstrucción

El presidente Javier Milei recibió esta mañana en la Quinta de Olivos al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, para conversar sobre el estado de la ciudad después de las inundaciones ocasionadas por el fuerte temporal que azotó la zona a principios de marzo.

Al término del intercambio, Susbielles publicó en su cuenta de X: " Me reuní con el presidente Javier Milei en la quinta de Olivos. Actualizamos la situación de la ciudad luego de la catástrofe y la marcha de la agenda de acompañamiento trazada por el Gobierno nacional ".

Al momento, la Oficina del Presidente no brindó detalles del intercambio que fue anticipado por el mandatario durante la entrevista que brindó el pasado martes en La Nación +, y que persiguió el objetivo de supervisar los avances tras los daños ocasionados por las fuertes lluvias del 7 de marzo.

"Agradezco el encuentro y la predisposición del primer mandatario. Bahía necesitó, necesita y necesitará del acompañamiento de todos para salir adelante", concluyó en una publicación sin fotos.

El vínculo entre el intendente peronista y el libertario es bueno. En más de una oportunidad, el propio Milei lo expresó y supo calificar al bahiense como "un tipazo" con el que reafirmó tener "permanente" contacto.

Por su parte, Susbielles destacó el compromiso del libertario en la reconstrucción de la ciudad, luego de que el Gobierno anunciara la creación de un fondo especial de $200 mil millones de para asistir a los damnificados .

"El Presidente me confirmó que están trabajando en el mandado de ayuda directa y destrabando fondos del BID para catástrofes. Me dijo que no iba dejar sola a Bahía Blanca en la etapa de la reconstrucción", aseveró al tiempo que admitió haber visto al jefe de Estado "conmovido" y "perfil bajo" durante la visita a Bahía Blanca.

El jefe de Estado visitó dos veces la Ciudad del sur Bonaerense, la primera a pocos días de haber asumido, en ocasión de un primer temporal y la segunda, más reciente, una semana después del evento meteorológico de marzo.