Juntos inicia una etapa de reconfiguración: el rol de Macri y qué pasará con la UCR

" Los jóvenes tenían el mensaje . Yo lo sentí pero no podía romper todo antes de tiempo. Las cosas se dieron así y estoy muy contenta de haber abierto la puerta para que nuestro electorado (el de Juntos por el Cambio) votara con seguridad a Javier Milei . Mauricio (Macri) nos siguió sin dudar y mi equipo también. Era nuestra última carta para evitar que Argentina se convierta en Venezuela . Ahora tenemos una esperanza y vamos a ayudar en todo lo que Javier considere necesario" dijo, eufórica, Patricia Bullrich a El Cronista aún antes de que se conocieran los primeros cómputos oficiales.

Se jugó un pleno y le salió bien. Pero la verdad es que no podía hacer otra cosa. No pensaba aceptar la derrota cuando insistía con la idea que la mayoría de la población estaba a favor del cambio. Ella, como Macri y el mismo Milei no son huesos sencillos de roer. Aunque desde el sistema político muchos creyeron que entregarían las banderas ante un fracaso, los tres siempre demostraron una resiliencia propia de las personalidades que no se dan por vencidos ni aún vencidos.

Claro que el que se lleva los más altos honores es Macri. Es el expresidente quien hizo un partido y ganó las elecciones en el 2015. No pudo revalidar en el 2019 y muchos lo dieron por muerto. Entre ellos, el propio Horacio Rodríguez Larreta, según rumió durante años el macrismo más ortodoxo. Así, quien podría haber funcionado como un fiel en la balanza del poder en el PRO siempre pareció inclinarse por Bullrich. Ella, sin embargo, tampoco es alguien fácil de influir.

Lo curioso es que Macri conoció a Milei porque Bullrich llevó hace dos años al libertario a una reunión en Acassuso. Desde entonces, el Presidente electo mantuvo un discreto vínculo, siempre criticado por el bullrichismo. Porque aunque Macri y Milei no se volvieron a ver personalmente hasta la reunión donde sellaron el acuerdo, hubo varios contactos vía WhatsApp durante dos años. "Seis o siete", aseguró Mauricio. Seguramente más. Y Milei, cada vez que habló de él en público, lo trató como "el Presidente Macri".

Con la victoria contundente de La Libertad Avanza, que cerró en un 55,6% frente al 44,3% que logró Massa, todavía no está resuelto cómo será la coalición del próximo gobierno. Mucho menos lo que pasará con Juntos por el Cambio.

Rodríguez Larreta felicitó a los ganadores apenas se oficializaron los datos. Y señaló que "desde mi lugar, voy a seguir trabajando para construir un país donde todos vivamos mejor". Aseguró además que " voy a dedicar todos mis esfuerzos para que los millones de argentinos podamos vivir en paz, trabajando y progresando con honestidad y esfuerzo ".

Milei fustigó agresivamente al todavía Jefe de Gobierno porteño, incluso con frases de tono humillante, casi como las que le propinó a los radicales. Pero desde que Macri apareció en escena, el libertario evitó nuevas agresiones.

¿Qué hará Rodríguez Larreta?

¿Se irán Larreta y su gente del PRO? Difícilmente tome una decisión intempestiva. No lo hizo nunca, tampoco lo hará ahora. Querrá analizar con qué fuerzas cuenta después de que asuma el nuevo Presidente, quiénes se incorporarán al próximo gobierno y quiénes seguirán a su lado.

Su idea, previamente, era armar una nueva agrupación y desarrollarla con tiempo, pensando en 2027. Para definir algo así, se tomará su tiempo. Aunque lo previsible es que el trabajo que puntillosamente realizó en las representaciones del PRO, difícilmente lo pueda capitalizar en un nuevo proyecto, siendo que Bullrich -virtual ganadora de la elección presidencial, aún perdiendo- es la presidenta del partido.

Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica, ya anunció que se retirará de la coalición. Ella quería que Bullrich se mantenga neutral, tal como se lo transmitió la noche en la que la excandidata no entró en el balotaje, y después se quejó porque no se comunicó con ella para explicarle su cambio de posición.

No está claro qué pasará con ese partido en la Ciudad de Buenos Aires, donde los diputados y legisladores mantienen buena relación con el jefe de Gobierno electo, Jorge Macri. El diputado nacional por CABA, Maximiliano Ferraro, y el legislador porteño, Hernán Reyes, felicitaron a Milei, lo que Carrió no hizo.

"Habiéndose roto la alianza Juntos por el Cambio por voluntad ajena a la Coalición Cívica, la Coalición Cívica retoma su plena autonomía y van a luchar por los principios fundacionales, el contrato moral, el contrato republicano y el contrato por el desarrollo económico, y no van a entrar en ningún tipo de negociación . Su rol será reconstruir la República, si esta se ve amenazada", dijo Carrió en un mensaje que envió a los medios.

Más complicada es la situación de la UCR. Antes de saber qué posición tendrá frente a Juntos por el Cambio deberá dirimirse su propia interna, que se resolverá en diciembre en la Convención nacional. Hoy el partido está presidido por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien se expresó a favor de votar a Sergio Massa. En su provincia, sin embargo, le dieron la espalda, con una derrota de 58,35% que obtuvo Milei contra 41,64% que alcanzó Massa.

En esa línea no fueron muchos los que líderes partidarios que lo acompañaron. En rigor, ninguno se expresó a favor de Massa. Se supone que el senador Martín Lousteau lo hizo, y seguramente muchos más. Pero en todos los casos se declararon neutrales.

La mayoría, viendo lo que pasaba en sus propios distritos, se inclinaron por ayudar en la fiscalización a La Libertad Avanza. Solo uno dijo que votaría por Javier Milei. Se trató del gobernador Gustavo Valdés, quien aspira a presidir el radicalismo a partir del mes próximo.





Quiénes pisarán fuerte en Juntos por el Cambio

Los gobernadores del PRO y aliados Jorge Macri, Rogelio Frigerio, Marcelo Orrego, Claudio Poggi e Ignacio Torres, más los gobernadores de la UCR Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Maximiliano Pullaro serán cruciales en lo que venga. La opinión de quienes ganaron sus distritos en un clima adverso de dura disputa interna y un oficialismo que promovía a sus competidores se hará escuchar y, sin duda, será crucial a la hora de la toma de decisiones.

Quienes acompañaron a Milei en el bunker libertario, centralmente Cristian Ritondo, con quien el Presidente electo trabó desde hace tiempo una buena relación en la Cámara de Diputados y se jugó con cuerpo y alma en el escrutinio bonaerense, serán primus interpares en el nuevo escenario de Juntos por el Cambio.

Como suele suceder, el poder será el gran ordenador en el PRO y en Juntos por el Cambio. Se inicia una nueva etapa de esta coalición que llegó a la Casa Rosada en el 2015 y sigue siendo protagonista, ahora de un modo lateral, pero seguramente imprescindible para los tiempos que vienen.