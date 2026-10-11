El efecto político de Malvinas sobre la imagen de Javier Milei abrió un interrogante que va más allá de la repercusión inicial de los anuncios presidenciales: cuánto tiempo puede mantenerse un tema en la agenda pública y hasta dónde puede trasladarse ese impacto a la conversación sobre el Gobierno. Después del pico generado por la cadena nacional del 3 de septiembre, el volumen de menciones sobre la causa perdió fuerza, aunque el balance de la conversación digital sobre el Presidente mostró una mejora durante el mes, según un informe de la consultora Ad Hoc.

Malvinas: Milei volvió a pisar fuerte en redes sociales

Una de las aristas en las que el Gobierno se hizo fuerte es en la mención de Malvinas. El punto de partida fue la cadena nacional del 3 de septiembre en la que el mandatario anunció sanciones a empresas petroleras que operan en las islas (con la instrumentación de la Ley 26,659); notas de disuasión enviadas por Cancillería; presentación de medidas cautelares a organismos internacionales y el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La imagen de la Selección que recorrió el mundo durante la Copa del Mundo.

Aquello que empezó con la bandera que enarboló Giovani Lo Celso tras vencer a Inglaterra por dos tantos contra uno en las semifinales del Mundial 2026, y fue de buena acogida en redes sociales, se convirtió en una serie de políticas que coincidió con una mejora en el balance de las menciones

La evolución de las menciones permite matizar esa lectura. En el primer relevamiento de Ad Hoc, publicado tras la cadena nacional del 3 de septiembre, la conversación sobre Malvinas había alcanzado unas 245.000 menciones el viernes 4, pero el volumen cayó un 78% para el lunes 7.

Durante el noveno mes del año hubo 583.000 menciones a Malvinas y el 41% de ellas fueron positivas para el Ejecutivo. Asimismo, tomando una base de 186 mil menciones pertenecientes a 85 mil usuarios únicos entre el 6 y el 30 de septiembre, Adhoc identificó a las siguientes comunidades digitales:

“La comunidad libertaria participó de la conversación de una manera más intensa que cualquier otra: 28,3% de las menciones pertenecen a dicho espacio”, advierte el informe. Por su parte, estos usuarios libertarios de alto alcance y alto nivel de menciones se diferencian del minimizado protagonismo peronista en la conversación digital. Incluso, comunidades extranjeras participaron más que el peronismo.

De esto se destaca que el grupo afín a las ideas del Presidente “sostuvo una línea unificada sobre la narrativa oficialista, lo que le da no solo volumen, sino amplificación” .

Crecimiento en la imagen digital de Milei

Pese a la mejora, el relevamiento es cuidadoso: habla de una recuperación “sin cambio de tendencia”. En septiembre, el sentimiento digital hacia el Presidente fue de 38,4% positivo, 46,2% negativo y 15,4% neutro . La brecha entre una y otra punta se achicó de forma significativa, pero la negatividad sigue por delante: es el octavo mes consecutivo con predominio de las menciones críticas, una racha que iguala a la de febrero-septiembre de 2025.

El segundo dato que relativiza el repunte es el protagonismo. Milei acumuló 5,2 millones de menciones en septiembre, el segundo mes seguido de caída. Según Adhoc, la inercia que se inició con el escándalo de $LIBRA no se rompe, ni siquiera con la reactivación de las comunidades libertarias.

El discurso del Presidente en la ONU, que había sido uno de los puntos altos del mes, es una muestra de esa pérdida de volumen. Las publicaciones que lo mencionaron junto a Naciones Unidas tuvieron un 50% de positividad (contra un 33% de negatividad), pero el discurso generó 272.000 menciones, el menor volumen de conversación digital de las tres intervenciones de Milei en ese foro desde que asumió.

Javier Milei durante su disertación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. EFE/EPA/SARAH YENESEL

Donde Milei se corrió de la macro, la negatividad volvió. Las menciones que lo vincularon con el chileno José Antonio Kast (168.000) tuvieron un 28% de positividad y un 57% de negatividad. Con el brasileño Jair Bolsonaro (94.000), la positividad fue del 21% y la negatividad del 52%. En ambos casos, según el informe, hubo una reacción opositora que cuestionó las declaraciones conjuntas con el mandatario argentino.

Para Adhoc, la lectura de fondo es que la arena digital refleja la dicotomía “pro-Milei” y “anti-Milei” que definirá las elecciones del año próximo, y que escapar de los problemas domésticos funciona, por ahora, como un “placebo” frente a la erosión del Gobierno.