Milei íntimo: el storytelling de su llegada al poder, la "traición" de López Murphy y el componente didáctico de su pelea con Lali Espósito

En un evento celebrado en la Fundación Club de la Libertad, en la provincia de Corrientes, el presidente Javier Milei compartió una reflexión casi intimista sobre su trayectoria desde los reflectores mediáticos hasta el escenario político, detallando los momentos cruciales que lo llevaron a dar el salto hacia la arena política y finalmente alcanzar la Presidencia de la Nación.



El punto de quiebre, según Milei, surgió durante las elecciones presidenciales entre Macri y Alberto Fernández, donde la abrumadora ventaja del segundo generó una profunda inquietud en el entonces conferencista. Mientras hacía zapping, se encontró con un economista que abogaba por la censura de las voces liberales en los medios, lo que encendió una luz de alarma en su mente. Este momento lo llevó a cuestionarse su papel en la sociedad y a considerar una incursión más activa en la política. En sus propias palabras:

"No podía creer lo que estaba viendo... todos los programas de televisión ya lo estaban repitiendo y yo no podía dormir... en ese contexto a mí me encendía una luz de alarma porque ese economista, en realidad ni siquiera es economista, estaba muy cerca de Leandro Santoro..., pedía que me censuren", recordó.

Esta situación se vio agravada cuando figuras cercanas al gobierno expresaron su apoyo a la censura de Milei, lo que lo llevó a considerar seriamente su entrada en la política. Como él mismo relata: "Entonces frente a esa situación dije se me va a complicar la exposición mediática, se me va a complicar dar conferencias, me voy a quedar sin guita y la voy a estar pasando mal; entonces dije bueno, ¿qué hago?"

Con el estímulo de un conocido que le advirtió sobre la necesidad de disputar el poder real para lograr un cambio efectivo, Milei y su hermana, Karina Milei, decidieron dar el paso hacia la política en medio de la pandemia. Su incursión comenzó apoyando a José Luis Espert y luego desarrollando su propio proyecto político, desafiando las expectativas y superando obstáculos en el camino. Como relata Milei:

"Decidimos meternos... eso además ocurrió en medio de la pandemia y ahí nos decidimos a dar la batalla en el plano de la política..."

Sin embargo, el camino de Milei hacia la presidencia no estuvo exento de dificultades y enfrentamientos. Uno de los momentos más intensos fue su polémica con el economista y diputado Ricardo López Murphy, a quien calificó de traidor. En sus propias palabras: "Frente a que veníamos avanzando fuerte el señor Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor López Murphy... que es un traidor de las ideas..."

"Sacamos el 17% de los votos, con lo cual tuvimos dos bancas de diputados nacionales, y tuvimos cinco bancas a nivel Capital Federal. Y entonces ahí también pasó algo muy lindo, que es que cuando asumimos, un periodista muy grosero, tratando de provocarme y agredirme, cuando estábamos por asumir con Victoria, me hace una nota y me dice que ¿qué podíamos hacer si íbamos a ser dos diputados entre 257? Es decir, que la propia dinámica de la Cámara nos iba a absorber y no íbamos a poder ser parte de ninguna comisión ni de nada. Y en ese contexto yo le dije que a mí lo que me guiaba era el primer libro de Macabeos 3.19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y efectivamente, si ustedes toman los discursos de la Cámara, los discursos más vistos en la historia de la Cámara son los discursos que hice yo. Es decir, mis discursos le ganan a discursos que llevan muchísimos años y son muchísimo más calientes, al margen de todas las reproducciones que podíamos tener en nuestras propias redes sociales", recordó el primer mandatario.

También explicó el trasfondo de empezar a sortear su dieta como diputado. "Y cuando llega el momento de cobrar la primera dieta, una idea maravillosa que tuvo "el jefe" (como llama a su hermana Karina) la sorteamos. Se anotaron como un millón de personas para ese sorteo y lo hicimos en Mar del Plata, lo hicimos en las escalinatas del Costa Galana y ese día convocamos, a pesar de lo frío que estaba y ventoso, convocamos más de 10.000 personas. Y después fue tapa en cerca de 30 países del mundo lo que habíamos hecho. O sea, en aquel momento eran como 200.000 pesos la dieta y habíamos conseguido la campaña publicitaria más grande del mundo con 200.000 mangos. Habíamos salido en 30 países del mundo, o sea, era una obra de arte".

"Gracias jefe", dijo Milei mirando a su hermana.

"Y en ese contexto nos dimos cuenta que había mucho potencial. Es así que nos largamos a la carrera presidencial y a pesar de tener que sufrir la campaña sucia más violenta de toda la historia volvió a rodar la frase de Macabeos y las fuerzas del cielo nos trajeron hasta este lugar. Así que sobre todo lo que yo tengo es un agradecimiento enorme a los argentinos que han confiado en que una solución liberal es posible y que seamos nosotros los que tenemos que estar al mando de conducir esto. Y para mí eso es un gran honor y un motivo de agradecimiento para todos los argentinos", concluyó Milei.

Antonio Gramsci y las razones profundas de su pelea con Lali Espósito

Además, Milei abordó su disputa con la cantante Lali Espósito, destacando el propósito didáctico detrás de sus acciones. Al enfrentarse a críticas sobre la relevancia de discutir con un artista popular, Milei explicó: "El problema no es el artista popular. ¿Ustedes se imaginan que yo me ponga a hablar de Gramsci y de cómo interactúa el tema de la educación, el tema de los medios de comunicación, la cultura? ¿Me pongo a hablar de eso? Es un bodrio. Nadie me va a dar ni cinco de pelota. Ahora, si yo, digamos, mediante una discusión de esas características, le traigo a la mesa a la gente todos los excesos que cometen gobernadores e intendentes con los recursos usurpados del sector privado....la cosa cambia. Porque yo no dejo de pensar que el Estado es una organización criminal, violenta, que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos", argumentó Milei.

Y siguió: "Pero si, además, esos recursos que a ustedes se los robaron, el político los utiliza para transformar la cultura, es decir, utiliza a artistas para venderle a ustedes el pescado podrido de la política, o sea, le están robando el dinero para, además, lavarle el cerebro".