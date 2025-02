Milei habló del armado 2025 y apuntó contra los que priorizan "sus negocios locales y cajas"

El vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO es uno de los que ha tenido mayores idas y venidas pero sigue sin resolverse cómo se posicionarán de cara a las elecciones legislativas de este año.

Sobre ese punto, el presidente Javier Milei brindó algunas definiciones sobre su visión para el armado 2025 aunque al mismo tiempo dejó en claro que es su hermana Karina Milei junto al asesor presidencial, recientemente afiliado a LLA, Santiago Caputo, quien diagrama los lineamientos.

"Están dada las condiciones para que se vaya dando" el acuerdo, señaló el Presidente, quien remarcó que se están sumando legisladores e intendentes al espacio que "defiende las ideas de la libertad". Milei mencionó allí que "estamos en niveles de popularidad récord y tenemos intención de voto en el orden del 45% al 50%. Si estuviéramos todos juntos los que defendemos las ideas de la libertad, hoy haríamos una elección del 55%, sería ponerle el último clavo del ataúd al kirchnerismo" , sostuvo el mandatario.

Sin embargo, puso al descubierto que "algunos prefieren priorizar sus negocios locales y cajas".

"No me voy a cansar de dar pelea contra el populismo, pero requiere grandeza y pensar en Argentina no en la caja" , insistió.

Sin dar nombres, apuntó así con dirigentes que están poniendo trabas para dar el salto o al menos compartir boleta en las elecciones legislativas, en línea con la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, quien fue la primera en volcarse al equipo libertario y se enfrentó así con Mauricio Macri, presidente del PRO a nivel nacional.

Precisamente, sobre la relación con Macri, el presidente dijo que le mandó un mensaje para su cumpleaños que fue el último sábado, aunque no dio mayores detalles sobre si hubo respuesta y en qué situación está la relación. En rigor, las negociaciones con Macri las llevan adelante Karina y Santiago Caputo, quienes no tienen tantas intenciones de mantener las formas sí está dispuesto a llevar adelante Milei.

En dónde sí puso más distancia fue con el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, al reconocer que no tiene la misma relación que con su primo.

"Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural, de temas nacionales, y por una cuestión de federalismo no me meto ni con las provincias ni con la Ciudad de Buenos Aires que es donde está la cuestión", se desligó el mandatario en una entrevista con el canal A24.

Y completó: "La cuestión política la maneja mi hermana, también Guillermo Francos y Santiago Caputo, ese es ala que se ocupa de la política". En la Ciudad de Buenos Aires, LLA pretende llevar adelante una alternativa propia para consolidar un equipo que pueda pelearle al PRO la Jefatura de Gobierno en 2027, con lo que la Ciudad no sería el mejor ejemplo sobre cómo podrían confluir ambos partidos políticos.

Ese tándem es el que estuvo a cargo de la salida del partido de Ramiro Marra, histórico integrante del espacio y figura fundamental en la construcción presidencial de Milei.