Milei festejó el IPC de febrero y sacó las cuentas de por qué al Gobierno le daría menos

El presidente Javier Milei destacó hoy la sorpresa que generó el proceso de "desinflación" durante el mes de febrero, describiéndolo como "mucho más profundo que en la Convertibilidad". Estas afirmaciones surgen tras el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 13,2 por ciento el mes pasado.



"Nadie esperaba que lográramos un proceso de desinflación de estas características", expresó el mandatario en declaraciones radiales, elogiando el trabajo del ministro Luis 'Toto' Caputo y del Banco Central.

Sin embargo, el presidente señaló algunas preocupaciones, especialmente en relación con los precios en los supermercados y el proceso de apertura del cepo cambiario. Criticó las promociones realizadas por las empresas y destacó la necesidad de abordar la brecha cambiaria antes de levantar el cepo por completo.

"Estamos más cerca de abrir el cepo, si no hay brecha", afirmó Milei, explicando que se están llevando a cabo diversas acciones para evaluar la viabilidad de esta medida. No obstante, advirtió sobre los posibles riesgos asociados, como una corrida contra la moneda, y reiteró su compromiso de no poner en peligro a la población.

El Presidente también abordó la manera en que se calcula la inflación, sugiriendo que, considerando ciertos factores como el arrastre estadístico y los ajustes de tarifas, la cifra podría ser inferior al 13,2 por ciento reportado por el INDEC. Según sus cálculos, la inflación podría ubicarse en torno al 7,2 por ciento, aunque resaltó la necesidad de una revisión más exhaustiva de los datos.