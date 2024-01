Milei quiere derogar una ley que genera otro aumento del gas

Los cambios al proyecto de "ley ómnibus" incluyeron una sorpresa que podría generar un aumento extra en el costo del gas natural para 4,1 millones de hogares , cerca del 45% de los que tienen acceso a la red: la posible derogación de los regímenes de zonas frías sancionados en 2002 (originalmente para la Patagonia, Malargüe y la Puna) y 2021, que amplió el descuento sobre el precio mayorista del combustible a entre un 30% y un 50% para un centenar de localidades como Mar del Plata, parte del norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, entre otras.

El efecto se notará principalmente en el invierno, cuando se dispararán las boletas por varias vías.

Si se aprobara el artículo 292 del proyecto, el presidente Javier Milei quedará facultado a derogar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Natural, por el cual todos los usuarios de la red pagan un recargo de 5,44% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST o "boca de pozo") para financiar el esquema.

Los regímenes de zonas frías alcanzan a 4,1 millones de hogares, por ejemplo en la Patagonia

Según los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda actualizados hasta el tercer trimestre de 2023, el fondo recaudó $ 78.102 millones y ejecutó un gasto por $ 51.142 millones .

Actualmente se proyecta que para este primer trimestre de 2024 el costo rondaría los u$s 4,10 por millón de BTU (MMBTU), por lo que el adicional equivale a 22 centavos de dólar o unos $ 6,50 por metro cúbico (m3) , al tipo de cambio oficial. Sin embargo, por el efecto de los subsidios, los usuarios residenciales abonan en promedio u$s 0,70 /MMBTU.

Aumento de tarifas del gas

Esos fondos podrían ser redireccionados a subsidios, aunque esto no se trata específicamente de una subvención, pues el Estado no pone dinero directamente en los bolsillos de los usuarios, sino que todos aportan al fondo fiduciario .

De esta forma, el aumento del gas podría venir exacerbado. A la suba de aproximadamente 800% que se viene por la quita generalizada de subsidios -incremento del traslado del precio mayorista a las facturas- se agregan el transporte, la distribución y ahora también el descuento por zonas frías, que quedaría anulado.

Los regímenes de zonas frías se sostienen con un fondo fiduciario al que aportan todos los usuarios; los principales beneficiarios están en zonas de mayor poder adquisitivo pero en general con altos consumos

Por ejemplo, según publicó el diario Río Negro, un hogar de Neuquén, que está al lado de la producción de gas de Vaca Muerta, pagó $ 8000 en julio del año pasado por un consumo medio, pero este año en invierno pagaría unos $ 55.000 por todas las alzas previstas y podría llegar a $ 70.000 si se deroga el descuento por zona fría .

Mientras gobernadores e intendentes ya están expresando sus quejas, los técnicos energéticos en general apoyan la propuesta.

MAR DEL PLATA ES ZONA FRÍA. NO PUEDE DEPENDER DEL GOBIERNO DE TURNO.



Hace dos años, se aprobó una ley que contempla que los argentinos que viven con condiciones climáticas adversas puedan acceder a una tarifa de gas acorde a la situación de cada lugar. Esta ley, como saben, es... — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) January 22, 2024

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, del PRO, se puso a la cabeza del reclamo político. "No es un capricho, es una manera de hacer que las zonas geográficas en las que es 100% necesario usar más calefacción debido a las bajas temperaturas puedan hacerlo. El gas es vital para los hogares y nadie puede negar que no es lo mismo calefaccionarse en Mar del Plata que en Capital Federal o el conurbano . Voy a trabajar para explicarle a cada autoridad y a cada legislador el riesgo enorme que tendría aprobar este proyecto", señaló en la red social X.

El funcionario también plantea que " esta ley que quieren derogar no es un privilegio, no genera déficit fiscal , no se usan recursos del Presupuesto Nacional ni fondos provinciales" y comparó este beneficio con los subsidios al transporte que recibe el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Junto a referentes de la CGT Tierra del Fuego, analizamos el alcance de la Ley Ómnibus, que implica la quita de subsidios a las Zonas Frías y el paro general convocado a nivel nacional para este miércoles 24. pic.twitter.com/JEL0fYxFZl — Gustavo Melella (@gustavomelella) January 23, 2024

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, se reunió con la Confederación General del Trabajo (CGT) de cara al paro nacional de este miércoles 24 y planteó su preocupación por el tema.