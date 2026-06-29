Qué cambia en la economía la llegada de Santilli y cuál es la agenda urgente

El presidente Javier Milei volvió a elegir un tono técnico y confrontativo para analizar la coyuntura económica tras conocerse los últimos datos del INDEC durante una entrevista con el canal de streaming Neura.

El mandatario buscó enviar un mensaje de “hiperblindaje” a los mercados, asegurando que la Argentina ya tiene garantizados todos los pagos de deuda hasta finales de 2027 y que el riesgo país actual está distorsionado por la “mochila histórica” del país.

El “riesgo país propio” vs. el global

Uno de los puntos más destacados por el Presidente fue la distinción entre el riesgo país que informa el JP Morgan y lo que él denomina la “posición técnica” de su administración. Mientras el indicador global promedia los 420 puntos básicos, Milei sorprendió al afirmar que “el riesgo país de esta administración está en 60 puntos básicos”.

“Todo lo que vence dentro de este mandato está en 60 puntos. Eso muestra que, si con 500 puntos podemos crecer al 7%, imaginate lo que podríamos crecer con tasas en torno a 60. Argentina se va a convertir en Investment Grade —la máxima calificación otorgada por un grupo de influyentes entidades crediticias— si seguimos al comando del poder“, vaticinó. Según el mandatario, el Gobierno está trabajando en “limpiar” la posición técnica en Wall Street para que el precio de los bonos refleje los fundamentals fiscales.

Financiamiento y la “herencia” de Macri

En un mensaje directo a los inversores que dudan sobre la capacidad de pago, Milei fue tajante: “Tenemos cerrado todo el financiamiento hasta que termine el gobierno”. Explicó que el Banco Central compró ya 11.000 millones de dólares (superando la meta de 10.000 millones del FMI para el año) y que la posición de reservas líquidas, junto con el manejo de swaps y futuros, constituye un “arsenal” contra ataques especulativos.

Milei aseguró que tiene garantizado el financiamiento hasta el fin de su mandato: “El riesgo país real es de 60 puntos” (Fuente: Archivo).

Sin embargo, el momento de mayor tensión se dio cuando analizó la historia de “estafas” a los ahorristas argentinos. Milei no solo apuntó contra el kirchnerismo y el Plan Bonex, sino que incluyó a Mauricio Macri en su crítica. “¿El reperfilamiento existió o no? Si vos le prestás plata a alguien y no te la devuelven, ¿cómo se llama? Es una estafa, un robo”, disparó, distanciándose del expresidente al asegurar que su gestión, a diferencia de la de Cambiemos, “honró todas las deudas sin defaultear a nadie”.

Crecimiento y metas sociales: qué ve Milei

Respecto al dato del PBI (2,3% en el trimestre), Milei le restó importancia a la modestia del número inicial, calificándolo como “el peor dato que vamos a mostrar”. Basándose en la tendencia ciclo del 0,3%, sostuvo que la economía ya se expande a un ritmo anualizado del 4%.

“Si la inversión se comporta como lo ha hecho a lo largo del siglo XXI, el PBI se estaría expandiendo al 5%. Y con el ritmo de este gobierno, debería estar creciendo al 7%“, explicó. Además, el Presidente defendió los indicadores sociales de su gestión, asegurando que la pobreza mensual bajó del 57% al 28-29%, “sacando a 14 millones de personas de la pobreza”, y que la indigencia se redujo en dos tercios.

En otro orden, Milei desmintió rotundamente que esté en sus planes una ampliación de la Corte Suprema, calificándolo como un “invento periodístico”. Confirmó que está abocado al estudio de pliegos para cubrir vacantes judiciales, destacando que ya se nombraron 74 jueces bajo su mandato.

Finalmente, el mandatario apostó por los “tres motores” que impulsarán la inversión en la segunda mitad del año:

La baja del riesgo país. El ambicioso plan vial de concesiones (que ya suma 21.000 km de rutas). Los proyectos del RIGI, que según sus cifras, ya representan compromisos por u$s 150.000 millones.

“Estamos frente a un cambio cultural impresionante. La gente dejó de pedir subsidios y pide trabajo. Inexorablemente, vamos a exterminar la inflación y la economía va a crecer”, concluyó.