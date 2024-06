Milei apuntó contra sus beneficiarios: ¿quiénes las cobran aún en Argentina?

El presidente Javier Milei cuestionó la decisión que tomó la Cámara de Diputados de suprimir un artículo del dictamen de movilidad jubilatoria que eliminaba las jubilaciones de privilegio para el Presidente y el Vicepresidente de la Argentina a partir de su promulgación.

Si bien las jubilaciones de privilegio no son exclusivas del Poder Ejecutivo, el jefe de Estado aseguró que los primeros mandatarios deberían "cagarse de hambre" si tuvieron un mal desempeño en su gestión. ¿Qué otros cargos públicos ofrecen una jubilación de privilegio?



Por pedido del jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, el martes por la noche se suprimió el artículo 11 del proyecto, el cual tenía como objetivo eliminar las jubilaciones de privilegio para Presidentes y Vicepresidentes. En la votación en particular obtuvo 111 votos negativos, 109 positivos y 15 abstenciones.

El diputado aseguró que el artículo tiene " una visión anti política muy perversa " que cree que "la política es para narcos, marginales, delincuentes, gente que no tiene interés en defender la Argentina y piensa que el Presidente, cuando termina su mandato, tiene que ir a pedir trabajo en una fábrica".



Por su parte, Milei le respondió durante su exposición en el 10° Latam Economic Forum y argumentó que tras cumplir su mandato el tendrá que "salir a laburar". " Me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, si no el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre ", lanzó.



Discurso del Presidente Javier Milei en la edición 2024 del Latam Economic Forum, en Parque Norte. pic.twitter.com/8L4oCwVLk2 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 5, 2024

Las jubilaciones y pensiones de privilegio se encuentran reguladas por la ley 24.018 de asignaciones vitalicias para expresidentes, exvicepresidentes y exjueces de la Corte Suprema de Justicia. Además, ciertos funcionarios de la diplomacia argentina y del Poder Judicial cuentan con un régimen especial o "de excepción" jubilatorio.



En este sentido, la ley aclara tanto para expresidentes, exvicepresidentes y exjueces de la Corte Suprema de Justicia que el beneficio "se extenderá a la viuda o viudo, en concurrencia con los hijos e hijas solteros hasta los 18 años de edad". A su vez, dicho límite de edad "no regirá si los hijos e hijas solteros se encontraren incapacitados para el trabajo".

Algunos de los casos más resonados en la política argentina que cobran dicho haber son Adolfo Rodríguez Saá, quien ostentó el cargo de Presidente por breves días durante la crisis de 2001, y la expresidenta y viuda Isabel Martínez de Perón.





Cuánto cobran los expresidentes por sus jubilaciones

La ley establece que el monto a percibir por los expresidentes equivaldrá a la remuneración de los jueces y las juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que a los vicepresidentes les corresponderá el 75% de dichos montos.

Por otra parte, en relación a los regímenes especiales, según un informe de Chequeado tras una reformulación del sistema en 2020 por el gobierno del Frente de Todos, los jueces y diplomáticos se jubilan con el 82% del promedio de sus últimas 120 remuneraciones mensuales y aportan al sistema un 18% de sus salarios en actividad.

" En la Argentina hay cerca de 3,7 millones de beneficios de regímenes de excepción (un 40% del total), con haberes que, en promedio, son un 85% superior al promedio del régimen general. Los recursos que la sociedad destina a estos esquemas alcanzan el 7% del PBI", explicó un trabajo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) elaborado por el director del área de Protección Social Rafael Rofman.

El especialista los divide en dos grandes categorías: los regímenes diferenciales y los especiales. " Los primeros son esquemas destinados a proteger a trabajadores y trabajadoras que desarrollan actividades arduas o riesgosas que podrían derivar en envejecimiento prematuro, y los segundos son esquemas cuya especificidad se justifica en cuestiones de mérito (y que incluyen a la mayoría de los programas dirigidos al funcionariado público)".

A estos, se suman otras tres categorías de menor envergadura: los sistemas provinciales, los de las fuerzas armadas y de seguridad y las pensiones no contributivas.





¿En qué consisten los regímenes de jueces y diplomáticos?

Si bien ambos regímenes tienen varias décadas de vigencia, en 2020, durante los primeros meses de gestión del Frente de Todos, se implementaron una serie de cambios con el objetivo de reducir el monto que el Estado nacional destina a estos sectores.

Sin embargo, esta reforma no afectó a quienes se jubilaron antes de su vigencia, por ello muchos jueces y fiscales presentaron su renuncia durante el debate legislativo del nuevo régimen jubilatorio.

El sistema está bajo órbita del ANSES y establece que los magistrados y funcionarios del servicio exterior se jubilan con el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones . Hasta la última reforma, se tomaba ese porcentaje sobre la remuneración por el último cargo ejercido y, en el caso de los diplomáticos, la proporción llegaba al 85%.

Además, la nueva norma elevó el aporte jubilatorio de los funcionarios activos. Los funcionarios judiciales y del servicio exterior aportan a la ANSES el 18% de su sueldo (antes se aportaba el 12%), mientras que los trabajadores del régimen general aportan el 11%.