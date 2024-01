Jubilaciones y nuevos bonos: el retraso que complica el ajuste de Luis Caputo

Con el objetivo de lograr el dictamen en comisiones de la ley ómnibus, y las demoras en lo que preveían iban a ser los tiempos de aprobación, el Gobierno modificó el apartado de "Movilidad de las Prestaciones" donde la fórmula actual se aplicará hasta marzo, con ajustes que podrían complicar la meta fiscal que trazó Luis Caputo.

Con base en el documento "Cambios finales, Ley Bases" que circuló en las últimas horas, luego de las negociaciones con los "bloques dialoguistas" y en contra de su deseo, el Gobierno aceptó respetar el ajuste trimestral que le corresponde a todos los jubilados en marzo .

" El Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual ", se indicó en el proyecto de ley modificado, que a su vez agregó que "a partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base a al último dato de inflación disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En tanto, fuentes oficiales aseguraron que se otorgarán bonos mientras esté vigente la fórmula de movilidad por la pérdida que genera. Hasta ahora, los bonos otorgados fueron solo para beneficiarios de la mínima y para aquellos jubilados que no entraron en moratorias. Así, deberían asegurarse bonos para febrero y marzo, mientras que en enero fue de $ 55.000.

Cuando presentó la ley ómnibus, el Gobierno había delineado una hoja de ruta optimista que llegaba a febrero con las Bases aprobadas . Pero ya tuvo que recalcular la fecha de las extraordinarias hasta mitad del próximo mes y los cambios no aseguraron acompañamiento.

Cómo ajustarán las jubilaciones a partir de abril

"La inflación se definirá como la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional publicado por el INDEC ", afirmaron en el documento. Y detallaron: "En ningún caso, la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria".

Pero los puntos que cedió la fuerza gobernante, que "garantiza[rían] que los jubilados mantengan el poder adquisitivo", tendría implicancias negativas sobre la meta de ajuste para este año del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Tabla extraída de la cuenta oficial de X del Ministerio de Economía de la Nación.

En base al detalle del ajuste que planteó el Titular de Hacienda, para alcanzar el equilibrio fiscal en 2024 mediante un recorte de 5% del Producto Bruto Interno (PBI), las jubilaciones y pensiones debían sufrir una baja de 0,4%.

Bajo esa hoja de ruta, se planteaba la misma magnitud de recorte que la de los programas sociales. Lo que despertó una alerta por parte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) quienes aseguraron que, de concretarse, se trataría de la séptima baja consecutiva de este gasto.

Como resultado, y en complemento con otras de las modificaciones que se habrían introducido al proyecto -como la baja a 0% de los derechos de exportación para las economías regionales- los ingresos a la caja del estado serían menores a los proyectados .

El ministro de Economía Luis "Toto" Caputo junto con el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Santiago Bausili durante el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Si la ley no pasará, sería una mala noticia, no solo para mí, sino para todos los argentinos", declaró Caputo durante el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y aseguró que, bajo ese escenario, no se volvería a la meta de déficit de 0,9% que tenía la gestión anterior.

"Nosotros estamos comprometidos a cumplir con esa meta (5% del PBI). Y aun si la ley no pasará, extremaríamos los recursos de alguna manera para cumplirlo", declaró. Pero sin dar detalle sobre cuáles serían las "medidas más duras" por donde se buscaría compensar los recursos.

En modo simbólico de ajuste a la "casta" pero sin peso sobre los ingresos totales, se eliminarían las asignaciones mensuales vitalicias del presidente/a y vicepresidente/a de la nación . Pero con una letra chica: será para quienes culminen sus mandatos con fecha posterior a la sanción de esta ley.

"A partir de la sanción de esta ley, al presidente y vicepresidente de la Nación que culmine su mandato, le resultan aplicables las previsiones de la Ley 24.241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones", destacaron en el documento.