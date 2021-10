Miguel Blanco: "El Estado no puede ser el mayor generador de empleo y al mismo tiempo pagar subsidios y planes"

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la relación con el Gobierno y los aumentos de precios y tarifas se pusieron al frente del listado de problemáticas más repetidas en el 57° Coloquio de IDEA.

Miguel Blanco, presidente del Foro de Convergencia Empresarial y vicepresidente de Swiss Medical, fue uno de los que apuntó en este sentido.

- ¿Qué cree que le dirá mañana el presidente Alberto Fernández?

- No se realmente. Primero dijo que no vendría y ahora que sí. Tal vez hubo algún análisis respecto del impacto del Coloquio o vio la buena repercusión del discurso de Larreta. Pero no se qué puede llegar a decir. Tal vez tratará de repetir más o menos lo que le dijo en la última reunión a los empresarios respecto del acuerdo con el fondo, hablar de la necesidad de colaboración.

- ¿Cómo analiza que un día desde el Gobierno se hable de buscar consensos y al otro los sorprendan con el congelamiento de precios?

- No lo entiendo. El miércoles acá se habló de la importancia de las reglas de juego y de la participación del sector privado, y la importancia de generar confianza. Pero con estas idas y vueltas es muy complicado generar confianza.

- ¿Cómo creen que transitará todo hasta las elecciones?

- Van a tratar de llegar haciendo más de lo mismo. Se respaldarán en intendentes y gobernadores lo más que puedan, pero no se cuánto puede durar eso porque tenemos un deadline que es el pago al FMI, que es impagable. Si no hay un acuerdo antes, estamos complicados. Al mismo tiempo veo que no hay demasiado margen para la radicalización porque tendría un mal efecto en la inversión y el empleo. El Estado no puede ser el mayor generador de empleo y que al mismo tiempo pague planes y subsidios; si esto ocurre es porque algo no se está haciendo bien.

- ¿Cuál es el panorama específicamente en su sector?

- Bueno si lo medimos en cuanto a la prestación del servicio, porque el sistema aguantó muy bien el tsunami de la pandemia. Pero en lo económico estamos muy complicado. Se van a caer las empresas más chicas, sobre todo aquellas que dependen de las obras sociales o el PAMI, que no tienen un respaldo financiero importante detrás. Y si esto continúa, lamentablemente también se empezará a sentir entre las más grandes.

- ¿Por qué?

- Porque los costos se dispararon enormemente. Casi todos nuestros insumos son en dólares. Ayer, por ejemplo, firmé la compra de un medicamento, solo uno, de u$s 1,6 millones.

- ¿Y cómo se traslada eso?

- Es imposible. Lo terminan pagando entre todos pero es realmente complejo de trasladar.

- ¿Pero hoy tienen la puerta abierta para realizar ese traslado?

- Venimos de un atraso previo al aumento de tres tandas de 9% que se nos habilito hace un tiempo. Antes de eso, veníamos de un atraso de entre el 35% y 40% que nunca se recuperó. Este nuevo acuerdo compensa parcialmente la paritaria y lo trasladamos de forma íntegra a los prestadores, con lo que tuvo impacto neutro o negativo, porque nuestro aumento de costos fue superior a esa cifra. Estamos en el mismo sistema de antes para actualizar tarifas. Tenemos que ir a pedir permiso para hacerlo.