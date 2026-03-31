Las repercusiones por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF continúan y suman voces clave. En ese contexto, el CEO de la petrolera, Horacio Marín, se pronunció en una entrevista televisiva por A24 y aportó la mirada de la compañía en medio de la disputa política y económica que se abrió tras la decisión judicial. Con un enfoque centrado en la gestión y el impacto sobre la inversión, el ejecutivo destacó el resultado del litigio, reivindicó el trabajo del equipo legal y lo vinculó con cambios recientes en el entorno económico y regulatorio. Marín rechazó la idea de que el país simplemente haya evitado una derrota. “Zafamos me parece una palabra para enaltecer lo que hizo el Gobierno”, sostuvo, y agregó: “Se ganó y se revocó una sentencia donde la probabilidad era de menos del 15%”. En esa línea, puso el foco en el equipo técnico y político que llevó adelante la defensa, al que calificó como responsable de “un trabajo extraordinario”. También advirtió sobre la magnitud del riesgo que enfrentaba tanto el Estado como la compañía: “Si perdíamos el juicio, estábamos en un problema muy grande”. El CEO de YPF vinculó el resultado judicial con un cambio más amplio en las condiciones para invertir en el país. Si bien reconoció que la expropiación es constitucional, advirtió sobre sus efectos: “Tiene un impacto en las inversiones muy importante cuando hay contratos que no se respetan”. Según planteó, ese escenario afectó durante años el valor de la compañía y demoró el desarrollo del sector energético. “La acción de YPF bajó como 20 años continuamente el valor y lo que termina ocurriendo es que se dilata el desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó. En contraposición, sostuvo que en la actualidad se observa un cambio de tendencia. “La acción de YPF viene subiendo sistemáticamente” y “la producción de Argentina viene subiendo”, indicó. En ese marco, destacó que el país alcanzó niveles récord de producción de petróleo y gas hacia fines de 2025. Marín también subrayó el rol de nuevas políticas para atraer inversiones, en particular el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y un marco de “seguridad jurídica” que, según dijo, genera confianza en inversores internacionales. “Emiratos Árabes es la primera vez que va a invertir en Latinoamérica y lo está haciendo con YPF”, señaló. El ejecutivo rechazó la idea de que el actual desempeño del sector sea consecuencia de decisiones adoptadas en gestiones anteriores. “Lo que nosotros estamos haciendo es el desarrollo pleno de Vaca Muerta”, afirmó. Al referirse específicamente al litigio, consideró que en sus etapas iniciales “faltó profesionalismo” y que hubo “declaraciones que no correspondían”, lo que, a su juicio, incidió en el resultado adverso de primera instancia. Marín también abordó la evolución de los precios de los combustibles en un contexto internacional volátil. Explicó que la compañía optó por no trasladar completamente las subas del petróleo al surtidor para evitar impactos bruscos en la demanda. “Hicimos esfuerzos extraordinarios”, afirmó, al señalar que los aumentos locales estuvieron por debajo de los registrados en otros países. Según detalló, la empresa buscó mantener niveles de rentabilidad y evitar “picos y baches” en los precios. El CEO enfatizó además que la política comercial se orienta a sostener la relación con los consumidores. “Los consumidores argentinos son los que hacen grande a YPF”, sostuvo, y remarcó que la compañía ya aplicó bajas en los precios en varias oportunidades.