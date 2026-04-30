El panorama de las elecciones en Colombia 2026 muestra movimientos clave tras la publicación de una reciente medición que reordena la disputa por la presidencia. Los datos evidencian una ventaja clara en primera vuelta, pero también abren un escenario competitivo hacia la definición final. De acuerdo con los resultados, el liderazgo en la intención de voto se mantiene, aunque la pelea por el segundo lugar cambia de protagonista. Este ajuste en las preferencias podría modificar el rumbo de la campaña en las semanas previas a la votación. La encuesta de AtlasIntel para Semana ubica a Iván Cepeda en el primer lugar con el 38% de los votos válidos, mientras que Abelardo de la Espriella se posiciona en segundo lugar con 29,9%, superando con margen a Paloma Valencia, quien alcanza el 21,2 %. Esta diferencia lo deja como principal contendiente para un eventual balotaje. Más atrás aparecen otros candidatos con cifras considerablemente menores, lo que refuerza la idea de una contienda concentrada en tres nombres. El resultado sugiere que el escenario electoral se está polarizando a medida que se acerca la jornada de votación. En los posibles enfrentamientos de segunda vuelta, los números indican que Cepeda no tendría asegurada la victoria. Frente a De la Espriella, el candidato del Pacto Histórico alcanzaría el 42%, mientras que su rival llegaría al 47,8%, marcando una ventaja significativa. Un panorama similar se observa en un eventual cruce con Paloma Valencia, donde la candidata superaría a Cepeda con 49,1% frente a 40,6%. Incluso en un escenario con Sergio Fajardo, los resultados reflejan una contienda cerrada con ligera ventaja para el exgobernador.