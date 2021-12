"¡Mentiroso!, "¡Animal!", "¡No escribas estupideces!": Cavallo y De Mendiguren se dijeron de todo por la pesificación de 2001

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el ex ministro de Producción bonaerense Ignacio De Mendiguren se cruzaron en fuertes términos anoche en un programa de televisión cuando debatían la pesificación de las deudas en el 2001.

A poco de cumplirse 20 años de la crisis económica de diciembre de 2001 el programa A dos voces que se emite por Todo Noticias reunió a los ex funcionarios, pero el encuentro termino en gritos y acusaciones cruzadas.

Al tomar la palabra Cavallo habló de los que "empujaban la desestabilización en ese momento" al pedir el fin de la convertibilidad, en tanto que se refirió a la "barbaridad de pesificar" los depósitos.

En el mismo sentido, habló de la "aberración de la pesificación" y agregó: "Los que impulsaban todo esto sabían bien lo que querían e iban a hablar con Alfonsín y Duhalde, pero Alfonsín y Duhalde no entendían bien y creían que, con el abandono de la convertibilidad iban a aumentar los salarios e iba a disminuir la desocupación y la pobreza".

Cavallo agregó que "Duhalde no quería pesificar" porque había dicho "‘conmigo los que depositaron dólares van a recibir dólares, y los que depositaron pesos van a recibir pesos'". El ex ministro evaluó que la promesa del entonces presidente "era totalmente factible, si se terminaba la restructuración de la deuda y se conseguía que el Fondo Monetario desembolsara lo que estaba pendiente".

Acto seguido, Cavallo apuntó directamente a De Mendiguren: "El plan era otro, a mí me lo habían contado y yo los saqué vendiendo almanaques de mi despacho. El plan era pesificar porque, de esa forma, todos los que estaban endeudadas en dólares, las grandes empresas que representaba De Mendiguren , iban a licuar sus pasivos, ¿quién iba a pagar todas esas facturas?".

El ex ministro de Producción bonaerense no se quedó en silencio y retrucó: "¿Cavallo, de verdad, usted está hablando en serio o se cree que somos bobos?". "Me parece que está con fiebre, si está diciendo lo que dice, a usted lo traiciona el subconsciente. Usted es un mentiroso y está mal de la cabeza, perdón que le diga", agregó.

"Vos tenés fiebre, has llevado a Duhalde, Alfonsín y a la dirigencia argentina a cometer el mayor crimen económico de todos los tiempos", le retrucó Cavallo.

El debate continuó levantando temperatura y fue el turno de De Mendiguren de retrucar. "Creo que a Cavallo lo traiciona el subconsciente porque el que dio un seguro de cambio a todos sus amigos empresarios de la Mediterránea, del año 82, le perdonó la deuda y el Estado se hizo cargo fue Felipe Domingo Cavallo", lanzó.

"Sos un mentiroso, vos sabés que eso no fue así", contestó Cavallo, pero rápido de reflejos De Mediguren le lanzó: "Callate la boca un minuto. No te cree nadie. Mirá lo que provocaste. ¿Lo que viste hoy no te sirvió para reflexionar y dejar de mentir".

Por último, el ex ministro cruzó a De Mendiguren por su reciente libro, "2001-2021: la historia no contada de la gran crisis". "Estudiá y no escribas estupideces como las que has escrito en ese libro que acabás de publicar"