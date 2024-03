Una jugada de alto riesgo político. El sustento de una medida económica clave para el gobierno. Y el futuro de la relación entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta. Todo eso y mucho más se pondrá en juego hoy desde el momento en que el Senado empiece a tratar hoy en el recinto el DNU 70/23 que Victoria Villarruel pondrá a consideración del plenario de la Cámara alta.

La dura puja entre Milei y Villarruel con los coletazos de lo que pueda ocurrir en el Senado quedó al desnudo ayer en el duro comunicado de la Casa Rosada que expresó la preocupación presidencial "por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política", comienza la misiva oficial", según rezó el texto del Gobierno.

Pero el mensaje de la Casa Rosada fue más allá de la pulseada subterránea que vienen librando desde el primer día Milei y Villarruel.



También dejó al descubierto que el eventual rechazo en el Senado al DNU pondrá en riesgo cuestiones más profundas que hacen a la gobernabilidad de la Argentina: "conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino, implicando, por ejemplo, el regreso de la Ley de Alquileres, el retorno al sistema rígido de obras sociales sindicales, el sostenimiento del modelo corrupto de los Registros Automotor, y la anulación de la política de cielos abiertos, entre otras", detalló el texto dictado por el propio jefe de Estado.

Es decir, para Milei el Senado pretende "avanzar con una agenda propia e inconsulta", acusó. El misil político fue dirigido al corazón directo de la vicepresidenta y el Senado.

Pacto de Mayo y otros acuerdos

Es decir, la jugada de Villarruel de exponer la suerte del DNU en el recinto del Senado es en palabras del mismo Poder Ejecutivo, un giro que "violenta el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en la convocatoria al Pacto de Mayo". Iguala también esta actitud con la jugada opositora de ayer en Diputados donde se buscó en vano aplicar una nueva fórmula de aumento jubilatorio.

En rigor, la acusación de Milei a la vice es también el reflejo de que los acuerdos que venía llevando el ministro del Interior, Guillermo Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse con los gobernadores por la nueva ley omnibus y el Pacto de Mayo nunca habrían alcanzado al DNU. En la Casa Rosada creen que ahora un rechazo del Senado a ese decreto volarían por el aire las negociaciones en marcha.

Anoche, en el gobierno admitían sin vueltas el "fuerte malestar" de Milei con la vicepresidenta por "apresurar el debate" del DNU. Desde el Senado, allegados a Villarruel replicaron ante El Cronista: "todo esto forma parte del debate de las instituciones republicanas", en relación al llamado a sesionar. Admitían también que a la vice no le quedaba mucho más margen para seguir aplazando esta discusión.

Debate dilatado

Desde que en diciembre asumió Milei y emitió el mega DNU que el Senado venía dilatando un pedido de la oposición para tratar en el recinto el decreto. Villarruel hizo artimañas de las más variadas para aplazar esa discusión pero no le quedó mucho resto y finalmente se convenció de ir al recinto a todo o nada. Le queda un resquicio de esperanza de poder logar una victoria de último momento. Necesitaría al menos cuatro bancas de su lado, hecho que ayer parecía un imposible.

En el Gobierno hay una marcada preocupación por las esquirlas que pueda dejar una derrota en el Senado. Es entendible: el DNU ya sufrió varios traspies en la Justicia y un rechazo en la Cámara alta sería el posible fin de una medida en la que Milei basó gran parte de la desregulación que busca en la economía.

No obstante, ayer, varios funcionarios dijeron a El Cronista que igualmente hay mucha expectativa en el gobierno por la suerte que pueda sufrir el DNU y hasta último momento se resistían a que Villarruel someta a debate esta herramienta teniendo en cuenta el rechazo que podría recibir de la oposición. Confiaban a la vez que en Diputados pueda darse una vuelta de suerte y que el decreto no logre ser rechazado. Es que para que no entre en vigencia el DNU se necesita del rechazo de ambas Cámaras.

Diálogo cortado

El diálogo entre Milei y Villarruel está cortado hace tiempo. Ayer se habló de "un pase de facturas" de la vicepresidenta a Milei por haber dado marcha atrás con el aumento de dietas de los legisladores.

Además, hay rencillas que vienen de antes. Antes de llegar a la Casa Rosada por mandato de su hermana Karina Milei, el Presidente nunca le dio espacios de poder a la vice. Rechazó nombres posibles para el Ministerio de Defensa y le quitó poder de maniobra en el Ministerio de Seguridad donde Villarruel tenía planes de expansión.

No fueron estos los únicos desplantes del Presidente para su vice. La decisión de sumar a Patricia Bullrich y Luis Petri tampoco fue consultada con Villarruel. Y las diferencias de mirada de la política se ampliaron en los últimos tiempos.

Ayer, allegados a la vicepresidenta sostenían que nunca recibió el apoyo de los ministros para dar el debate del DNU. "Jamás vinieron a explicar el decreto como sí lo hicieron en Diputados con la ley ómnibus", decían. En la Casa Rosada aseguran que nunca fueron invitados los ministros a exponer por el DNU. Detalles de una relación agrietada.

Lo concreto es que el Gobierno expone desde hoy en el recinto del Senado mucho más que el contrapunto entre opositores y oficialismo por un decreto de necesidad y urgencia con 300 artículos.

Se pondrá en juego también los mecanismos de gobernabilidad, la relación Presidente-vice y los eventuales riesgos de resquebrajamiento institucional como los que vivió la Argentina cuando Chacho Álvarez abandonó el gobierno de la Alianza encabezado en aquel entonces por Fernando de la Rúa.