Mayra Mendoza estuvo en la conferencia de Kicillof: Milei "no actúa como un presidente racional"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se unió este lunes al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en una conferencia de prensa, expresando su rechazo contundente hacia la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, de suprimir el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) de la provincia de Buenos Aires.

Según Mayra Mendoza, esta medida privativa de fondos a la provincia de Buenos Aires, que se suma a otras restricciones financieras como las relacionadas con la Educación y el Transporte, se ejecuta bajo el amparo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 70. "Tienen que aparecer los senadores nacionales en el recinto para que puedan rechazarlo", afirmó la intendenta, respaldando la postura del mandatario bonaerense.

En un acto de unidad política, Mendoza acompañó a Kicillof junto al titular del PJ provincial, el diputado nacional Máximo Kirchner, la senadora nacional Juliana Di Tullio, además de legisladores nacionales y provinciales de diferentes agrupaciones políticas, así como funcionarios de Provincia, intendentes e representantes de organizaciones gremiales, políticas y sociales.

La intendenta de Quilmes censuró la actitud de Milei, aludiendo que este último "no actúa como un presidente racional sino como un perverso que lleva adelante una venganza por el resultado electoral del conurbano y toda la provincia".

Mendoza prosiguió afirmando que esta acción "no solo va en contra de un signo político que no es el suyo, sino contra cada municipio y toda la Provincia", catalogándola como "una conducta irresponsable y violenta contra los ciudadanos que no votaron mayoritariamente al actual presidente".

Mendoza resaltó la contradicción entre las promesas de Milei en campaña y su gestión actual: "Milei hizo campaña en nombre de la libertad, y hoy gobernando la única libertad que avanza es la de morirse de hambre y la de caer en la pobreza".

La intendenta subrayó la importancia del FOFOFI para garantizar la seguridad en la provincia de Buenos Aires, indicando que "es para el pago de los salarios de la Policía, fue para la adquisición de nuevos patrulleros, digamos, tiene que ver con la seguridad de la provincia de Buenos Aires". Criticó también otras medidas de Milei, como la quita del fondo compensador para docentes y el FONID.

En respuesta a estas acciones, Mayra Mendoza aseguró que desde cada municipio, se defenderá con todas las herramientas disponibles "la vida de los habitantes bonaerenses" y se velará por la representatividad de los mismos.

En este sentido, la intendenta enfatizó que en Quilmes, donde más del 50% de los votantes apoyaron al oficialismo, la ciudadanía rechaza los recortes y ajustes en la obra pública. Aseguró que se utilizarán todas las herramientas disponibles para defender no solo a los votantes, sino a todos los habitantes del distrito.

En cuanto a la estrategia a seguir, Mendoza hizo hincapié en la necesidad de mayor actividad política, llamando a la unidad y colaboración entre los legisladores nacionales, el gobierno provincial, los intendentes y las autoridades municipales para explicar a la comunidad las implicancias de las medidas tomadas por el gobierno de Milei.