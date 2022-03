Máximo Kirchner rompió el silencio: "No queríamos que pasara lo que estamos viviendo hoy"

El diputado nacional y fundador de La Cámpora, Máximo Kirchner, volvió a emitir declaraciones públicas luego de la renuncia a la jefatura del bloque oficialista en la Cámara de Diputados tras diferencias con el "albertismo" su impulso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Siempre dimos las peleas que dimos. No solo durante el macrismo sino también antes. Cuando nosotros le decíamos a la sociedad que había que bancársela con los fondos buitres para que no ingresaran a la argentina era porque no queríamos que pasara lo que estamos viviendo hoy ", dijo Kirchner ante una entrevista partidaria hecha por militantes de La Cámpora.

El fundador del la organización recalcó que los medios de comunicación "se han dedicado a criticarnos nuestras posturas frente al Fondo Monetario". "Uno elige, los estudios de televisión o la calle y la gente", remató.



Se trata de la primera ocasión en la que el referente de la coalición oficialista emite declaraciones en público desde que renunció a la presidencia del bloque oficialista en la cámara baja . Si bien la gota que rebalsó el vaso fue el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la génesis de la ruptura habría sido producto de las marcadas diferencias acerca del rumbo y la ejecución llevada a cabo por el presidente Alberto Fernández.

"Piensan que todo lo que propongo es para cagarlo. Hasta tuve que aplicar la psicología inversa: decir lo contrario a lo que me parece que hay que hacer para que lo tenga en cuenta", reveló el sitio elDiarioAr lo que le dijo Kirchner a un grupo de confianza en una charla.

Las acusaciones sobre temas superficiales mutaron a cuestiones estructurales sobre las medidas de Gobierno. Las diferencias llegaron a tal punto que el Presidente y su vice no tienen comunicación directa y los mensajes se libran mediante terceros o cartas epistolares .

Fue el mismo jefe de Estado quien manifestó este semanas atrás y de manera virtual, su desaprobación ante el voto negativo de Máximo Kirchner al acuerdo con el FMI. "De algo no tengo dudas: si Néstor Kirchner estuviera vivo y fuera diputado, anoche habría votado sí", señaló el periodista Bruno Bimbi, definición que recibió minutos después el retweet del mandatario a modo de adhesión.

QUÉ DIJO MÁXIMO SOBRE LA MARCHA

El diputado nacional dijo que "la movilización de este 24 superó ampliamente lo que nosotros esperábamos. Hacer caminar a los compañeros 13 kilómetros y que lo hagan con esas ganas habla del nivel de decisión que tenemos para querer transformar la patria".

"Esto es militancia ", dijo Kirchner luego de resaltar que la organización dio un verdadero ejemplo al hacer una movilización "en paz y sin incidentes a pesar todas las estigmatizaciones de los medios".

"Me emociona el convencimiento de querer un país mejor cuando todos te dicen de bajar los brazos porque todo es una mierda. Si todo es una mierda vamos a pelear para que deje de serlo. No podemos compadecernos de nosotros mismos, tenemos que salir adelante y superarnos. La autocompasión es el peor de los caminos y nosotros queremos transformar la realidad, para eso nos preparamos ", sostuvo.

Cuando la gente está presente de un gobierno. Cuando es parte de un gobierno. Cuando hace lo que tiene que hacer, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Es con la gente adentro, siempre compañeros".

Ante la pregunta sobre el impacto que había tenido la movilización, Kirchner afirmó: "Esto es llevar el 24 de marzo a todas las calles de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que tiene tendencia a votar a aquellos que te discuten el número de compañeros detenidos y desaparecidos o que directamente reivindican el accionar de la dictadura . Yo quiero que la ciudad, vote como vote, no pierda la sensibilidad, pero después hay cosas que no se pueden negar".

Uno de los jóvenes le preguntó: "Estás muy emocionado, Máximo, ¿qué pasa?". A lo que Kirchner le respondió entre risas, "13 kilómetros caminando, eso pasa".