Mauricio Macri vaticinó el "final del populismo": qué dijo de Milei

El expresidente y referente de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, dio algunas de sus primeras declaraciones pos-PASO durante un evento de presentación de su libro "¿Para qué?" en la capital uruguaya de Montevideo. Allí brindó lo que puede ser interpretado como el posible eje de la campaña de Patricia Bullrich de cara a las generales, dio su interpretación del fenómeno Milei y vaticinó una debacle electoral del peronismo en octubre.

"Dos tercios de los argentinos abrazaron el domingo ideas más sanas que las del kirchnerismo", declaró Macri, y agregó después que "este final del populismo lo soñé varias veces", y lo que se debía encarar ahora con la dicotomía Bullrich vs. Milei era "una discusión sobre la forma en que se va a hacer el cambio".

"(Patricia) Bullrich es experiencia y entusiasmo y Milei es sólo entusiasmo", sumó después, y se definió como "optimista" respecto a las chances de Juntos por el Cambio.

"Hay que poner todo, porque si la Argentina entra dentro de la ley, eso nos hace previsibles. Ahí vamos a generar un crecimiento con el que los vamos a ayudar a ustedes, no mandándole nuestro talento y nuestros empresarios, sino arrastrando a toda la región a cosas mucho más sanas. Ojalá, deseamos volver a ver esa Argentina potencia, que al final es lo mejor para sus vecinos", sentenció el expresidente.

"De a poco vamos a ir recuperando la esperanza. Hay mucho dolor, ha sido muy duro, muy duro este final del populismo, ha sido la sensación de caos social que se vive hoy en la Argentina, todo el día pasan cosas, no funciona, si no son aeropuertos, si no son los trenes, si no son los hospitales, si no las escuelas que no abren. Esta gente ha desquiciado todo el comportamiento social, con lo cual eso ha generado una cosa. Pero yo estoy convencido y apuesto y soy muy optimista sobre el futuro de la Argentina porque noto que el argentino, el que no se fue, está listo para enfrentar este actuar mafioso y darle batalla, así que creo que van a ser tres meses, todavía cuatro meses, muy duros", analizó.