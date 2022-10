Mauricio Macri show: reencuentro con Nicky Caputo, un regalo de bronce y ausencias ruidosas

Mauricio Macri cruzó hacia la alfombra roja que se había armado acompañado de su esposa, Juliana Awada, a quien tenía tomada de la mano, y de su hija Antonia. Su ex secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, le cuidaba la espalda, sumándose a dos personas de seguridad.

Llegaron caminando rápido, mientras mucha gente que estaban detrás de las vallas cantaba "se siente, se siente Mauricio presidente". Un líder tradicional hubiera ingresado despacio, saludando a los militantes uno por uno, pero el ex presidente es más emocional de lo que parece y le cuesta manejar ese afecto.

Tanto es así, que las primeras palabras que dijo al arrancar la presentación de su segundo libro, Para Qué, fue que necesitaba unos minutos para recomponerse. Y agradeció especialmente la presencia de los hinchas de Racing, un mensaje que pareció directamente dirigido al racinguista Horacio Rodríguez Larreta, pero que además -entre otras cosas- demuestra la importancia que el fútbol tiene en su propia vida.

De hecho, el libro tiene importantes anécdotas vinculadas a sus dos mandatos como presidente de Boca. Y buena parte de la charla que hoy tuvo con Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura y editor del libro, estuvo dedicada a Boca Juniors. ¿Será porque está enfocado en volver a presidir el club?

Antes sucedió un episodio del que fue testigo El Cronista. Un asesor del amigo y actual senador nacional José Torello le acercó a Macri un pequeño busto de bronce adentro de una caja.

- Mauricio, sé que no le va a gustar, pero lo hicimos igual.

- El ex presidente abrió la cajita y se río. "Hasta hicieron con la nariz chueca", dijo. Avelluto, que también fue testigo de la escena y esperaba a Macri para subirlo al escenario, le dijo al joven: "quiero uno más para mí".

Además de Torello, otro ex compañero de la escuela Cardenal Newman que se vio en la presentación fue Nicolás Caputo, quien hacía tiempo no aparecía públicamente en un encuentro con el ex presidente.

Pero las más de 1500 personas que coparon el auditorio principal de la Rural esperaban definiciones políticas. Quizás, la que mejor cayó entre los votantes de Juntos por el Cambio fue cuando expresó que "se los ve tan bien juntos", dirigiéndose a Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, los tres dirigentes del PRO que ya expresaron su voluntad de llegar a la presidencia y están dispuestos a concurrir a las PASO de Juntos por el Cambio para definirlo.

Macri no hizo ninguna referencia explícita a su posible candidatura. Por el contrario, pareció abrir la puerta para que haya competencia interna. Muchos de su espacio piensan que el ex presidente está preocupado "por el bronce", o sea, por el reconocimiento de la sociedad por sus cuatro años de gestión, dominados por quienes buscaron impedir que desarrolle sus proyectos.

"Van a volver las piedras, los mafiosos ya anunciaron que nos preparemos. Si no logramos una sociedad sin privilegios y sin mafias, nadie va a invertir en la Argentina. Y si nadie invierte, no va a haber empleo, y así no salimos nunca más", dijo en un tramo de su presentación.

AUSENTES Y PRESENTES

En el radicalismo esperan que el partido fundado por Macri presente un candidato, mientras la UCR presentará e otro, pero esa es una cuestión que aún nadie puede definir. Por las dudas, ninguno de los dirigentes principales o con vocación presidencial estuvo presente.

Ni el titular del radicalismo, Gerardo Morales, ni el ex de ese partido, Alfredo Cornejo. Tampoco el correntino Gustavo Valdés. El senador Martín Lousteau, aspirante a gobernar la Ciudad, también faltó. El blanqueo mauricista de que su elegido para esa silla es Jorge Macri potencia el desencuentro entre el ex presidente y el economista radical.

Mucho menos el diputado Facundo Manes, que reconoció que el viernes último insistieron con invitarlo especialmente, pero prefirió cumplir con su agenda, que tenía previsto un acto en el Teatro Verdi, en la Boca. Dos semanas atrás, el neurocirujano tuvo un cruce con el ex presidente a quien criticó por decir en una conferencia en el exterior que buena parte de la historia del radicalismo expresó un "populismo light" y por espiar desde su gestión a propios y extraños, lo que fue desmentido por Macri.

Sin embargo, hubo otros radicales. El presidente del bloque UCR de la Cámara de Diputados, Mario Negri, el diputado cordobés Rodrigo De Laredo, y el presidente del bloque UCR de la Cámara de Senadores, Luis Naidenoff y el diputado por la Ciudad, Martín Tetaz. Con la Coalición Cívica sucedió lo mismo. Se lo vio al presidente del partido, Maximiliano Ferraro, y al diputado Juan Manuel López. Pero Elisa Carrió no concurrió.

Aunque estuvo en la presentación del libro anterior, Primer Tiempo, fue llamativa la ausencia del ex jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña. Aunque muchos jóvenes dirigentes formados políticamente con él estuvieron presentes, como el concejal de Florencio Varela, Pablo Alaniz, y la concejal de Almirante Brown, Patricia Bontempo, ambos futuros competidores del peronismo en sus respectivos distritos. También se lo vio al ex secretario de Medios, el periodista Jorge Greco.

Del conurbano, también se vio a Martiniano Molina (Quilmes), Lucas Delfino, secretario de Turismo de GCBA y candidato a intendente en Hurlingham, Santiago López Medrano (que volverá a postularse en San Martín). Y por primera vez en mucho tiempo se vio a la ex vicepresidenta, Gabriela Michetti.

También estuvieron Miguel Angel Pichetto y Ramón Puerta, del Encuentro Republicano (la cuarta pata de Juntos por el Cambio), Rogelio Frigerio, candidato a gobernador de Entre Ríos, y una gran cantidad de dirigentes fundadores del PRO, como Diego Santilli, Jorge Macri, Cristian Ritondo, más el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel. En la primera fila, también se lo vio al intendente de La Plata, Julio Garro, y al diputado Hernán Lombardi, responsable del armado hoy en la Rural. Y una gran cantidad de ex funcionarios como el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, la ex embajadora en la OEA Paula Bertol y la ex titular del Consejo de la Mujer Fabiana Tuñez.

el comentario que dejo cola

Un dato que uno de los invitados que estaba sentado en las primeras filas comentó que "en su libro, Mauricio cuenta que su segunda presidencia de Boca fue mejor que la primera. Y que su segundo mandato como Jefe de Gobierno de la Ciudad también fue mejor que el primero. Difícil pensar que él no quiera ser presidente por segunda vez". Más de uno quedó pensando.