En un mundo donde el pesimismo predomina y el descreimiento por las instituciones cala fuerte en la opinión pública, Argentina aparece como una excepción llamativa. Según la última medición de Ipsos Global Advisor publicada en febrero de 2026, el 55% de los argentinos considera que el país va en la dirección correcta, contra un 45% que cree que está en el camino equivocado. Una diferencia de diez puntos que ubica al país en el séptimo lugar entre las naciones con mayor optimismo de todo el relevamiento. El promedio global muestra que el 59% de las personas en el mundo cree que su país está en el camino equivocado, frente a un 41% que ve las cosas en la dirección correcta. Es decir: a nivel agregado, el pesimismo supera al optimismo por 18 puntos porcentuales. En ese sentido, Argentina no solo está por encima del promedio mundial, sino que integra un grupo reducido de naciones donde quienes ven el futuro con optimismo son mayoría. El ranking de optimismo está encabezado por países asiáticos. Singapur es el caso más extremo: el 86% de su población cree que va en la dirección correcta, con apenas un 14% en desacuerdo. Le siguen Malasia (74%), India (69%), Tailandia e Indonesia (62% cada uno) y Corea del Sur (58%). Argentina, con 55% de respuestas favorables, cierra ese grupo de naciones donde la percepción positiva es mayoría. Chile queda justo en el límite: 48% cree que va bien, contra 52% que no. En el extremo opuesto, Francia es el país donde la percepción negativa es más marcada: el 90% de los franceses cree que su país está en el camino equivocado, con solo un 10% optimista. Le siguen Perú (85% pesimista), Gran Bretaña (79%), Alemania, Hungría y Sudáfrica (77% cada uno). El pesimismo en Europa occidental es generalizado: España, Italia, Suecia, Países Bajos y Bélgica registran entre el 68% y el 70% de respuestas negativas. Estados Unidos se ubica en un 60% de pesimismo, igualando el promedio global. Ese optimismo sobre el rumbo general del país, sin embargo, contrasta con una percepción económica más sombría. Dos de cada tres argentinos (66%) consideran que la economía atraviesa un momento negativo. El desempleo es la principal preocupación individual, mencionada por el 47% de los encuestados, seguida por la seguridad y la violencia (46%) y la pobreza y la desigualdad social (40%). Un matiz relevante: la inflación, que durante años dominó la agenda pública local, sigue perdiendo terreno. Aunque todavía la menciona el 29% de los encuestados, registró una caída de siete puntos respecto del año anterior, la baja más pronunciada entre las preocupaciones medidas. Donde el cuadro se complica es en el Índice Global de Confianza del Consumidor de Ipsos. Con 44,7 puntos en febrero de 2026, Argentina ocupa el último lugar de América Latina y el puesto 25 entre los 30 países medidos a nivel global. La caída anual de 7,3 puntos es, además, la más pronunciada de toda la muestra. Colombia lidera la región con 54,8 puntos, seguida por México (53,3), Brasil (52,7), Chile (50,3) y Perú (49,7): Argentina se ubica más de diez puntos por debajo del líder regional.