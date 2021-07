Tetaz, otro candidato de Juntos que se despega de Macri: qué dijo del modelo económico del ex presidente

El economista Martín Tetaz es pre candidato a diputado por Juntos en la Ciudad de Buenos Aires, lista que encabeza María Eugenia Vidal con el padrinazgo de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño quien, en el armado electoral de las listas de las PASO de cara a las elecciones legislativas 2021, le ganó la pulseada a su mentor político, el ex presidente Mauricio Macri.

Tras el cierre de listas, cómo quedó el reparto de poder entre Alberto y Cristina, Larreta y Macri



Esta mañana, Tetaz aseguró que "el gradualismo de Macri hizo que se demorara mucho en cerrar el déficit de deuda. Pero la apertura del cepo de Macri no podía no ser rápida porque era una promesa de campaña y no había dólares".



Y sorprendió al asegurar que "el modelo económico de Macri fracasó. No estoy haciendo una defensa económica de Cambiemos. De hecho fui muy crítico de su gestión los últimos dos años".

Martín Tetaz, candidato a diputado: "Es momento de sumarse o nos van a llevar puestos"



Al ser consultado sobre si coincide con la propuesta de Cristina Kirchner de trabajar en conjunto para sacar al país adelante, Tetaz dijo que contestó: "Le quiero creer a Cristina y ojalá haya una apertura hacia el diálogo. Voy a ir a un lugar donde la clave es la negociación y la generación de consenso".



De todos modos, aclaró que "no estoy dispuesto a aceptar impuestos a las exportaciones".