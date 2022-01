FMI: Martin Guzmán retoma la negociación y da detalles ante gobernadores

Tras el paréntesis de las fiestas de fin de año, el ministro de Economía, Martín Guzmán, retomará la negociación por un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, a la espera del plan plurianual que prometió llevar al Congreso, dará un anticipo a los Gobernadores sobre el estado de las conversaciones y los alcances del acuerdo.

La cita con los mandatarios provinciales está prevista para el miércoles por la tarde y apunta a otorgar detalles sobre los parámetros que se discuten con el FMI. Pero también busca asegurar el apoyo de los gobernadores y sus diputados y senadores, ya que el acuerdo pasará por el Congreso y el Gobierno no quiere revivir el revés del Presupuesto 2022.

" Vamos a dar detalles de lo que es una negociación política compleja , como es cualquier negociación geopolítica en la cual se involucran todos los Estados-nación del mundo", dijo a Télam Guzmán sobre la reunión con los mandatarios provinciales convocada para las 17 del miércoles.

La semana pasada, en una entrevista con el diario El País, admitió que faltan apoyos internacionales para el acuerdo. Según detalló El Cronista, los países duros reclaman números más realistas para saber si la Argentina podrá cumplir con el acuerdo.



Obra pública

Tras el rechazo en Diputados para el programa de Gobierno de este año, los Gobernadores también buscan asegurar los fondos para las obras en cada provincia y buscan asegurarse de que no está comprometido por el acuerdo para refinanciar la deuda de u$s 45.000 millones que generó el programa de Stand By firmado por el gobierno de Mauricio Macri.

Guzmán aspira a que el nuevo programa preserve el margen de acción para mantener medidas expansivas tras la pandemia que sostengan la actividad y permitan recuperar empleo. La obra pública es un ingrediente fundamental para lograr ese objetivo.

En el Gobierno esperan convocar a sesiones extraordinarias del Congreso para la segunda mitad de enero y presentar allí el Plan Plurianual que consiste en el acuerdo con el FMI. Mientras, para el mercado el tiempo corre y las reservas se agotan. Tan solo en enero, el Ejecutivo deberá enfrentar u$s 1700 millones en vencimientos de deuda . De los derechos especiales de giro (DEG) que se usaron para cubrir los pagos anteriores, sólo quedan unos u$s 200 millones.

Para agilizar el trámite interno y buscar también que los Gobernadores presionen por el acuerdo, Guzmán explicará qué se plantea en la negociación con el FMI en términos de política económica, fiscal, política monetaria y cambiaria, medidas para generar mayor productividad en los sectores capaces de generar divisas y el desarrollo del mercado de capitales para aumentar la capacidad de financiamiento en pesos, según anticipó el funcionario.