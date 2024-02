María Becerra defendió a Lali Espósito y Javier Milei la subió al ring

Tras el reciente enfrentamiento con la cantante y actriz Lali Espósito, el presidente Javier Milei colocó nuevamente en el ojo del huracán a otro ícono de la música popular argentina, María Becerra. La controversia se desató luego de que Becerra saliera en defensa de su colega, criticando las agresiones públicas que esta ha venido recibiendo por expresar su postura.



En un cruce de declaraciones en redes sociales, María Becerra manifestó su solidaridad con Lali Espósito, rechazando las críticas vertidas hacia ella y denunciando un presunto ensañamiento por parte de quienes la atacan. En sus propias palabras, expresó: "No puedo dejar pasar las agresiones públicas que está recibiendo una compañera por verbalizar su posición", añadiendo que "el ensañamiento hacia ella es violencia y deja en evidencia que la quieren silenciar".

"Somos artistas, tenemos una voz propia y estos comportamientos nos hacen acordar de un capítulo de la historia oscura de nuestro país ¿Se acuerdan". Quiero seguir viviendo en democracia, quiero seguir escuchando voces diversas, quiero que mi compañera Lali Espósito siga cantando y trabajando tranquila como lo hace desde tan chica sin ser perseguida", finaliza el duro texto.

Sin embargo, la reacción del presidente Milei no se hizo esperar, repitiendo el patrón que ya había exhibido en el caso de Lali Espósito. En esta ocasión, el mandatario optó por retuitear un mensaje proveniente de una cuenta identificada como "La Macrineta", la cual arremetió contra María Becerra, sembrando la polémica con una acusación puntual: " Mientras la gente se muere de hambre en Formosa, el gobernador de esa provincia, Gildo Infran, le pagó 90.000 dólares a María Becerra para que cante en la fiesta de la Corvina que se hizo la semana pasada".

Mientras la gente se muere de hambre en Formosa, el Gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán le pagó 90 mil Dólares a Maria Becerra para que cante en la Fiesta de la Corvina que se hizo la semana pasada. pic.twitter.com/JMM87OLGO8 February 17, 2024

Quién es María Becerra

María Becerra, con 24 años recién cumplidos, trascendió las fronteras de la música argentina para convertirse en un fenómeno sin precedentes en la industria. Su ascenso meteórico desde las plataformas digitales hasta los escenarios más importantes del país la posicionaron como un referente indiscutible de la nueva generación de artistas.

En 2015 comenzó a crear contenido de entretenimiento en su canal de YouTube, el cual contó con más de tres millones de suscriptores. Con ello logró ganar varios premios y protagonizar una obra de teatro. Asimismo, Becerra fue nombrada como una de los 10 youtubers más influyentes de Argentina, según Hill & Knowlton en 2018.

En cuanto a su faceta como cantante, se consolidó en 2019 tras el lanzamiento de su EP debut 222, cuyo tema «Dime cómo hago» debutó en el listado Argentina Hot 100 de Billboard. En 2021 lanzó el EP Animal, parte 1, un adelanto de su primer álbum de estudio Animal, publicado seis meses después, cuyo éxito le permitió realizar la gira Animal Tour. Ese año lanzó las colaboraciones «Además de mí (remix)» con la participación de varios artistas, «¿Qué más pues?» junto a J Balvin y «Miénteme» junto a Tini, las cuales ingresaron al listado Global 200 de Billboard.

Originaria de Quilmes, María Becerra encontró en las redes sociales el vehículo perfecto para dar a conocer su arte al mundo. Su incursión en YouTube, donde compartía anécdotas, bailes y canciones, le valió el reconocimiento de millones de seguidores, sentando las bases de lo que sería una carrera fulgurante en la música.

En una entrevista con El Cronista, María Becerra reflexionó sobre el papel crucial que desempeñan las redes sociales en la promoción y difusión de su música. Reconoció el poder de estas plataformas como herramientas de comunicación y venta, especialmente entre la audiencia a la que se dirige. Para ella, el dominio de las redes sociales no solo implica una estrategia de marketing, sino también una forma de conectar genuinamente con sus seguidores y mantener un vínculo estrecho con su comunidad.

La importancia de generar una comunidad sólida no escapa a la percepción de María Becerra, quien valora el apoyo incondicional de sus seguidores como un pilar fundamental de su éxito.

En un panorama musical marcado por la convergencia entre lo digital y lo analógico, María Becerra emerge como un símbolo de la nueva era del "do it yourself" y la desintermediación.