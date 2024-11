Mar del Plata: el caso de un menor con múltiples robos reaviva el debate sobre la imputabilidad

Un joven de 14 años, con más de 40 delitos cometidos, volvió a ser liberado por la Justicia en Mar del Plata, lo que generó un fuerte reclamo del intendente Guillermo Montenegro, quien expresó su indignación a través de redes sociales. Este caso reavivó el debate sobre la imputabilidad de menores en Argentina, con un ángulo particular en la necesidad de reformas legales para abordar la reincidencia en menores de edad.

El intendente, ex juez federal y ex ministro de Justicia y Seguridad, compartió en la red social X su preocupación por lo que considera una normativa desactualizada. "Hace años que insisto en la necesidad de bajar la imputabilidad de los menores", señaló Montenegro, quien advirtió sobre los riesgos de que menores con antecedentes vuelvan a las calles sin medidas efectivas. En sus declaraciones, destacó que "todos los días vemos casos de menores que delinquen y vuelven a la calle, protegidos por leyes que no responden a la realidad".

Hace años vengo insistiendo en la necesidad de bajar la imputabilidad de los menores. Como ex juez y como ciudadano. No paré cuando arranqué mi mandato como intendente. Sigo insistiendo: hay que dejar de hablar, y hacerlo. pic.twitter.com/DZOwB1IPrN — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) November 14, 2024

La reciente liberación del adolescente, con numerosos antecedentes de robo, activó nuevamente las críticas de Montenegro a las decisiones judiciales. Según detalló el intendente, el joven "robó una moto y amenazó a una vecina" tras quedar en libertad, lo que incrementa la preocupación de la comunidad. La respuesta de la Justicia, que instruyó a la Municipalidad a brindar asistencia al menor, también fue cuestionada por el jefe comunal, quien se preguntó si resulta adecuado utilizar "los recursos de los contribuyentes para apoyar a un delincuente reincidente".

Este caso no es el único en alimentar la controversia sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina. Recientemente, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también planteó la posibilidad de bajar dicha edad a los 14 años. "Un chico de 13 o 14 años sabe diferenciar entre lo que está bien y mal. Es fundamental que la ley contemple la posibilidad de reeducación, pero también la de responsabilización", afirmó Cúneo Libarona en un comunicado. Según el ministro, una revisión de la ley permitiría garantizar un sistema que ofrezca alternativas para menores en conflicto con la ley, pero que también refuerce las medidas de responsabilidad penal.

Montenegro, quien fue un defensor de esta reforma, reafirmó que el actual marco normativo "protege a quienes delinquen" sin ofrecer garantías a la ciudadanía. En su opinión, una modificación de la ley contribuiría a enfrentar los problemas de seguridad que afectan a Mar del Plata y otras ciudades del país, así como a brindar mayor tranquilidad a los vecinos.