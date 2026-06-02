La nueva feria laboral en Bogotá busca cubrir 150 vacantes para gestores de soluciones financieras.

Con el objetivo de impulsar la generación de empleo formal, Bogotá abrió una nueva convocatoria laboral que pone a disposición 150 vacantes para gestores de soluciones financieras, con ingresos que pueden superar ampliamente el salario mínimo gracias al esquema de comisiones ofrecido por las empresas participantes.

De acuerdo con información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, la jornada se realizará a través de la Agencia Distrital de Empleo y contará con el apoyo de la empresa JOB&TALENT CO S.A.S., que busca incorporar personal para labores relacionadas con la comercialización de productos financieros e intangibles.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

La convocatoria está enfocada en el cargo de gestor de soluciones financieras, una posición vinculada al área comercial y de ventas.

Las personas seleccionadas deberán desempeñar funciones relacionadas con la promoción y comercialización de productos financieros, así como otros servicios intangibles dirigidos a clientes potenciales.

La nueva feria laboral en Bogotá busca cubrir 150 vacantes para gestores de soluciones financieras. THIETVU

Salario y beneficios que ofrece la convocatoria

Los aspirantes que sean contratados recibirán un salario base de $1.750.905, además del auxilio de transporte de $240.095 y todas las prestaciones sociales establecidas por la ley.

A esto se suma un esquema de incentivos por resultados que contempla comisiones promedio entre $3,5 millones y $4,5 millones, dependiendo del desempeño comercial de cada trabajador.

Requisitos para postularse

Uno de los aspectos más destacados de esta convocatoria es que permite la participación de personas con distintos niveles de formación. Los requisitos son:

Ser bachiller, técnico o tecnólogo.

Tener interés en actividades comerciales y de ventas.

Presentar documento de identidad.

Llevar hoja de vida actualizada.

No es obligatorio contar con experiencia previa.

La oferta está dirigida tanto a personas que buscan su primera oportunidad laboral como a quienes desean fortalecer su trayectoria en el sector financiero y comercial.

Fecha, lugar y horario de la feria de empleo

La jornada de selección se llevará a cabo el miércoles 3 de junio de 2026, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Los interesados deberán acercarse al Centro Empresarial Dorado Plaza, ubicado en la calle 26 #85D-55, en la localidad de Fontibón. La atención se realizará en el Módulo 1, oficinas 215 y 216.

Las autoridades recomiendan asistir con la hoja de vida impresa y el documento de identificación para agilizar el proceso de inscripción.

Cómo postularse a las vacantes

Las personas interesadas pueden confirmar previamente su participación mediante el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Sin embargo, también deberán presentarse de manera presencial en el lugar y horario establecidos para completar el proceso de selección y conocer los detalles específicos de cada oferta laboral.