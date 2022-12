Malas noticias ANSES jubilados y pensionados: esta es la alarmante situación que afectará a 1 millón de jubilados en 2023

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) impulsó un proyecto de ley para mantener activa la posibilidad de que varias personas sin los 30 años de aportes puedan acceder a la jubilación.

En noviembre logró media sanción por parte del Senado, pero el 21 de diciembre la Cámara de Diputados no obtuvo quorum para sesionar.

La ley buscaba suplir la moratoria que se vencerá el 31 de diciembre de 2022 y que permitió que millones de mujeres ingresen al sistema mediante el reconocimiento de los años de cuidado y licencias.

El régimen especial que lanzó el organismo previsional, que dirige en la actualidad Fernanda Raverta, está por vencer. Tenía como objetivo facilitar la jubilación a miles de personas que por diferentes motivos no cuentan con los requisitos básicos de la edad y los 30 años de aportes,



Para que la medida continúe vigente se intentó implementar un nuevo esquema bajo fuerza de Ley. En noviembre parecía que se iba a lograr, ya que obtuvo media sanción por parte del Senado. Sin embargo, el panorama cambió luego de la sesión de Diputados que se llevó a cabo el 21 de diciembre.

"Hoy fue la sesión de diputados para tratar la ley de moratorias que vence en unos días. Lamentablemente no hay buenas noticias dado que la sesión se cayó y no fue aprobada la nueva ley. Esto quiere decir que cerca de un millón de jubilados no va a poder comprar los aportes necesarios para jubilarse", confirmó Silvia Arce, abogada previsionalista, en su cuenta de Twitter.

Jubilación sin aportes: ¿cuáles eran los principales propuestas en el Congreso?