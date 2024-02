Macri pone en marcha su plan de reconstrucción del PRO: qué dice el expresidente de Milei

Después de varios desencuentros con los gobernadores de su propio partido, Mauricio Macri convocó a los gobernadores Ignacio 'Nacho' Torres y Rogelio Frigerio, de Chubut y Entre Ríos respectivamente, y finalmente la reunión se concretará hoy en las oficinas del expresidente sobre Avenida Libertador, en Olivos .

El segundo día en Buenos Aires desde su regreso a Cumelén, Macri mantuvo un encuentro con Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe de la UCR que llegó a la gestión con la coalición Juntos por el Cambio, llevando como vicegobernadora a Gisela Scaglia.

Allí "JxC está más vivo que nunca" y por una razón elemental: tienen que gobernar con los partidos de la coalición y necesitan el respaldo de todos los integrantes para gestionar en medio de las estocadas que suele hacer Unión por la Patria en todos los distritos que no gobierna.



La reunión entre Pullaro y Macri fue larga, prácticamente no se conocían, y se pusieron de acuerdo en la necesidad de destrabar el vínculo con el Gobierno nacional, para lo que el expresidente espera poder colaborar. El joven dirigente, que tuvo un respaldo excepcional en el electorado (superó el 60%) tiene complejos desafíos y le cuesta aceptar que desde la Nación no siempre se lo entienda.

Ese compromiso de Macri con Pullaro no es poco. Torres y Frigerio se venían quejando por off the records que salían de voceros macristas donde se daba cuenta de un supuesto comentario de Macri a Javier Milei, una frase del tipo " ellos siempre van por la suya ". En el macrismo, por su lado, se quejaban porque Torres y Frigerio apuraron su alineamiento al bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Angel Pichetto.

La lectura de los gobernadores parte del diagnóstico de que Macri priorizará siempre CABA y el territorio del conurbano bonaerense, no las provincias. Dicen que el expresidente siempre tuvo una visión "ambacéntrica".

Dándoles un poco de razón, el exmandatario puso gente de su confianza a organizar a los partidos PRO del interior para avalar su candidatura y esperaba concretar una reunión con todos ellos en Trevelín, provincia del Chubut, antes de volver de Cumelén.

Ese encuentro no se pudo hacer, pero existiría la posibilidad de hacerlo en una semana o diez días en CABA. Torres es casi un nacido y criado en el PRO, y siempre tuvo gran respaldo de Macri, pero esa relación pareciera ser -hoy por hoy- la más deteriorada.

La semana pasada, Bullrich recibió a Torres y Frigerio





Elogios de Macri a Milei

Ayer, Macri mantuvo otra serie de reuniones. Una de ellas, con los diputados nacionales Martín Yeza (PBA), Daiana Fernández Molero (CABA) y Alejandro Bongiovanni (Santa Fe). El expresidente se interesó especialmente por el estado de ánimo de Ricardo López Murphy, recientemente vapuleado por Milei desde una tribuna liberal, el Club de la Libertad correntino, una entidad que cumplió 10 años y que tuvo tanto al Bulldog como al León entre sus habituales oradores.

En el encuentro se habló del futuro del PRO, de no apurar una eventual coalición que se realizaría en las próximas legislativas con LLA y del perfil para esta nueva etapa, con dirigentes que respaldan la agenda oficial pero tienen diferencias en torno a la gestión y la visión de la política.

En este sentido, trascendió que Macri elogió fuertemente a Milei, destacó su inteligencia y su fortaleza para mantener el rumbo, "no volver atrás". " Es lo que yo tendría que haber hecho, pero no tuve el suficiente respaldo ", agregó.

Se lamentó que el Presidente se volvió excesivamente "paranoico", viendo enemigos "en todos lados", pero lo atribuyó a la inexperiencia en el poder. Hubo coincidencias en que " la obsesión de Milei por la macroeconomía va a permitir buenos resultados y pronto, pero también hay que pensar en la micro ". Como sea, Macri reafirmó que " nuestra obligación, ahora, es respaldarlo ".

En cuanto al PRO, Bongiovanni argumentó que "Milei es un fundamentalista del mercado" y "los radicales y la CC son fundamentalistas de la república y las instituciones". Y en ese escenario, "nosotros tenemos que ser fundamentalistas del mercado y de la república y las instituciones".