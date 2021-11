Macri pidió perdón por tirar un micrófono de C5N: ¿qué dijo?

Escueto, a a las 16,.42, Mauricio Macri publicó en Twitter: " Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua".

Video: el gesto agresivo de Mauricio Macri a la prensa antes de presentarse a la Justicia y entregar un escrito

De esta forma. el ex Presidente se disculpó por tomar y tirar al piso un micrófono del canal de noticias C5N, que pertenece a Cristóbal López, a su llegada al juzgado de Dolores donde tuvo su indagatoria por supuesto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan.



El gesto ya había generado malestar en la redes sociales. El propio damnificado, el cronista Nicolás Munafó subió el video y reveló que el micrófono había terminado en el agua.

Cómo de la boca para afuera #Macri habla de periodismo independiente, las libertades y demás, pero cuando le quería preguntar si iba a declarar, me agarró el micrófono y lo tiró al piso. Terminó en el agua! %uD83E%uDD37%uD83C%uDFFB%u200D%u2642%uFE0F pic.twitter.com/vmBkwg5Lqa — Nicolás Munafó (@nicolasmunafo) November 3, 2021

Además de una extendida solidaridad de periodistas colegas , el episodio atravesó a la política, aún antes del pedido de disculpas de Macri, al punto que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, se había referido al tema.

Garantizar la libertad de expresión es parte del Estado de Derecho. Nunca hemos discriminado a un medio ni silenciado a un periodista. Desde esta convicción, repudiamos el ataque del ex presidente @mauriciomacri a @c5n y @nicolasmunafo . — Gabriela Cerruti (@gabicerru) November 3, 2021